Analizan otra recusación al tribunal de la pieza jerezana de la Gürtel

La pieza jerezana de la Gürtel que juzgará a varios técnicos y ex empleados municipales por las contrataciones que hizo el Ayuntamiento en 2004 para promocionar a la ciudad en Fitur con empresas vinculadas a Francisco Correa no solo está pendiente de que se fije una fecha sino que aún no está claro quienes serán sus jueces. Ayer se conoció que la Audiencia Nacional ha elegido ya a la jueza instructora que se encargará de analizar la petición de las acusaciones de recusar a uno de los magistrados elegidos el pasado año, concretamente a Juan Pablo González, por sus presuntas vinculaciones con el Partido Popular.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el PSOE han vuelto a exigir un cambio en el tribunal basándose en la "afinidad y simpatía" de este magistrado con el PP. Es más, la Fiscalía, según apuntaba ayer la agencia de noticias Europa Press, ha informado favorablemente al respecto al entender que puede existir una aparente afinidad ideológica con el PP.

Aún no se ha fijado fecha para el juicio en la Audiencia Nacional

No es la primera vez que se produce una recusación de jueces en esta causa. Ya fueron apartados Concepción Espejel (actualmente es presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) y Enrique López y López en abril de 2016. La magistrada que instruirá la recusación será Carmen Paloma González.

Como se recordará, la pieza jerezana de la trama Gürtel se dividió en dos causas tras la instrucción del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. La primera, que vinculaba a la ex regidora María José García-Pelayo, fue asumida por el Tribunal Supremo por su condición de representante en Cortes (entonces era senadora) mientras que la del resto de imputados se mantuvo en la Audiencia Nacional. Finalmente, el Alto Tribunal archivó la causa. En cuanto a la encomendada a la Audiencia Nacional, se emitió en 2016 un auto con la apertura de juicio oral aunque aún no se ha fijado fecha para su celebración.