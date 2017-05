Ángel Cardiel aspira a convertirse en coordinador local de Podemos

Esta semana ha tenido lugar el arranque del proceso municipal de primarias en Podemos Jerez, tras la dimisión a finales de noviembre de Santiago Sánchez como máximo responsable de la formación. Según el calendario anunciado, el periodo comprendido entre el pasado 24 de mayo y el 2 de junio será para la concesión de avales y la inscripción de las candidaturas, mientras que el 3 de junio se publicarán las candidaturas provisionales y el 6 será el momento para las definitivas. Posteriormente la campaña electoral tendrá lugar del 6 al 19 de junio y la votación los días 17, 18 y 19 de junio. El recuento de los votos tendrá lugar el día 20 y los resultados oficiales estarán un día después, el 21 de junio.

Tras conocerse el inicio del proceso, el ex concejal de Ganemos Jerez y miembro de la formación, Ángel Cardiel, ha mostrado públicamente su decisión de optar al cargo. A través de su Facebook personal, ha recordado que esta semana se ha abierto el proceso de renovación del consejo ciudadano de Podemos Jerez y "ante el cierre del ciclo electoral, es el momento de coger aire y poner cuanto antes todo nuestro trabajo y nuestro empeño en afianzar la implantación territorial de Podemos, construirnos como alternativa y aprender a dirigirnos no solo a nuestra militancia, sino a ese 99% de personas que de una forma u otra estamos pagando los platos rotos de unos pocos".

En este sentido, Cardiel ha asegurado que "es importante ser claros en nuestros planteamientos". "Debemos ser independientes ahora y en el futuro con el bipartidismo y sus marcas blancas, cada vez más resquebrajado y deslegitimado y poner el foco en la emergencia social que vive nuestra ciudad", ha destacado. En la misma línea, ha hecho hincapié en que "cada vez tengo más claro que Podemos debe servir como herramienta para la movilización social, que sea generosa y respetuosa con las identidades propias y ajenas. Debemos poner todos nuestros recursos al servicio de ciudadanos que no necesariamente tienen porqué verse representados en nuestros colores pero que tienen ejes políticos comunes".

Por todos estos motivos, Ángel Cardiel anunció ayer su decisión de presentarse "como coordinador local de Podemos Jerez, pero quiero que entre todas construyamos una candidatura con estas líneas, de forma honesta y sin grandes aspavientos". "Es evidente que todo este ciclo vivido desde el nacimiento de Podemos en 2014 está siendo agotador y no quiero que repitamos los errores del pasado, en el que los procesos internos desgastan de forma especial", ha explicado, añadiendo que "debo reconocer que postularse como coordinador local da un poco de vértigo así que creo que este proyecto necesita ser amplio, y que seamos muchos y muchas los que nos lancemos a luchar en esta aventura".

Precisamente con el objetivo de dar a conocer su decisión, ha convocado para el lunes a las 18.30 horas una convocatoria pública en el centro Social Blas Infante. Será "abierta a toda aquella persona que le resulte ilusionante, que tenga claros estos criterios políticos y quiera aportar de una forma u otra en la construcción de esta candidatura, allí tendremos posibilidad de discutir de como encarar este nuevo ciclo". "Se abre un episodio nuevo, y tenemos la responsabilidad de enmendar los errores y conseguir trabajar fuerte y con rebeldía para echar a los que nos roban nuestros derechos y nuestras ilusiones", ha concluido.

Hay que recordar que a mediados de enero, Cardiel mostró públicamente su rechazo a explorar la posibilidad de conformar un gobierno a tres bandas junto al PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jerez, tal como aprobó la asamblea de la agrupación de electores. "No puedo ocultar que la apuesta política decidida por Ganemos me duele, me desilusiona y, francamente, me incomoda", dijo entonces en alusión al posible tripartito que finalmente no se hizo realidad. Finalmente el pasado 12 de mayo anunció que había comunicado a sus compañeros de Ganemos la decisión de presentar su dimisión como concejal del Ayuntamiento. "Honestamente creo que hoy soy más útil centrándome en construir desde Podemos", aseguró hace apenas unas semanas.