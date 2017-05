Ángel Cardiel dimite

ángel Cardiel deja de ser concejal de Ganemos. En la mañana de ayer, comunicó su intención de dimitir a sus compañeros de grupo y por la tarde colgó en las redes sociales un mensaje confirmando su decisión. Por el momento, la agrupación de electores no tiene decidido quien le sustituirá en el salón de plenos.

La decisión se produce tres meses después de que el edil mostrara públicamente sus discrepancias con la agrupación de electores tras haber iniciado un proceso de negociación con PSOE e Izquierda Unida para conformar un gobierno tripartito. De hecho, fue el único concejal de Ganemos que no participó entonces en las conversaciones.

Ayer, en el comunicado donde explica los motivos de su marcha, se refirió a este aspecto de manera indirecta al hacer balance como munícipe jerezano. "En estos dos años de vértigo y de aprendizaje a marchas forzadas han sido decenas las horas de reuniones, deliberaciones, debates, polémicas y, especialmente en los últimos meses, de algunas discrepancias estratégicas y políticas", apunta.

En este sentido, Cardiel señala que su marcha "no ha sido una decisión sencilla ni seguramente compartida" pero considera que "es lo mejor para todo el mundo". "Honestamente-añade- creo que hoy soy más útil centrándome en construir desde Podemos, proyecto en el que participo. Dejo paso en Ganemos convencido de que el testigo llega a buenas manos", indica.

Por el momento, Cardiel continuará como miembro del consejo ciudadano de Podemos, el órgano ejecutivo de la formación morada en la ciudad. Sobre su futuro, indica: "Cierro esta etapa satisfecho por el trabajo realizado, con aprendizaje de los errores, y seguro de que pronto se abrirán nuevos e ilusionantes proyectos. Seguiré luchando e involucrado en movimientos de justicia social y de defensa de los derechos humanos".

Mientras tanto, Ganemos emitió un comunicado donde daba a conocer la dimisión de Cardiel señalando que es una decisión "respetada y aceptada". "Estamos seguros de que Ángel seguirá luchando y aportando en otros proyectos toda la energía, inteligencia y valores que ha aportado como concejal en Ganemos Jerez", explica. Por ello, la agrupación muestra su convencimiento de que, "con toda seguridad, coincidirá y colaborará con Ángel en proyectos comunes que persigan la construcción de un futuro mejor para nuestra ciudad, puesto que coincidimos en el proyecto de cambio". "Estaremos encantados de encontrarnos", concluye.

Lo cierto es que esta dimisión se produce en un momento de evidente distanciamiento entre Podemos y Ganemos. Cuando se creó la agrupación de electores, esta contó con el apoyo y la participación activa de la agrupación local de Podemos. No en vano, su entonces secretario, Santiago Sánchez, lideró la candidatura de Ganemos al Ayuntamiento en las municipales de 2015. Pero en septiembre del año pasado, cuando empezó a plantearse la posibilidad de conformar un gobierno tripartito en Jerez, comenzaron las diferencias entre ambas puesto que la formación podemita no estaba dispuesta a colaborar con el PSOE. Estas discrepancias propiciaron que Santiago Sánchez dimitiera como secretario del partido morado y Maribel Ripalda, edil de Ganemos, dejara su puesto en el consejo ciudadano. A esto se ha unido que tras el fracaso de la negociación a tres bandas, Podemos e Izquierda Unida han empezado un proceso de diálogo para abordar la conformación de una candidatura conjunta para las municipales de 2019 para extrapolar a Jerez lo que ya se ha realizado a nivel nacional con Unidos Podemos. En estas conversaciones no ha participado Ganemos por el momento.

En su escrito de despedida, el edil dimisionario dedica unas palabras a su ya ex compañeros de grupo municipal. Al respecto, asevera que ha sido "un honor y un orgullo haber compartido bancada con mis compañeros de los que afirmo con rotundidad que son luchadores, humildes e infatigables como demuestran día a día".