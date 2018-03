Angelita Gómez, "profeta en mi tierra"

Ayer fue uno de los días más felices para Ángeles Gómez Sánchez, Angelita Gómez, la genial bailaora jerezana y maestra de baile flamenco que volvía a tocar la gloria, esta vez fuera de los tablaos, con su nombramiento como Hija Predilecta de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera. Por unanimidad, que ya es difícil en los tiempos que corren, Angelita Gómez pasó a engrosar la lista de jerezanos reconocidos con el más alto honor que concede el Ayuntamiento convirtiéndose, además, en la cuarta mujer que accede al título de Hija Predilecta y la primera que lo hace en vida casi cien años después, ya que Francisca Méndez, La Paquera, lo recibió en 2004 a título póstumo, mientras que sus otras dos antecesoras, dos aristócratas jerezanas, lo recibieron en 1922 y 1923.

Rodeada de su familia, amigos y multitud de representantes del mundo del flamenco y la sociedad civil jerezana, la bailaora ya retirada dedicada en la actualidad a la enseñanza del baile flamenco dijo sentirse "enorme, feliz y la mujer más grande del mundo, del universo" en sus primeras declaraciones tras el pleno extraordinario y solemne de proclamación y entrega del reconocimiento, celebrado en la Sala Refectorio de los Claustros de Santo Domingo.

"Ahora soy profeta en mi tierra, en mi Jerez por la que muero; viva mi gente y mi ciudad", manifestó una emocionada Angelita Gómez al término del acto entre felicitaciones de los asistentes, con los que compartió el título que dedicó "a mis hijos - Oronzo y Rosángela-, mis nietos, mis hermanas, mi familia toda, a quienes han hecho posible que hoy pueda estar aquí para agradecer, plena de emoción, a quienes me propusieron para esta distinción, la Cátedra de Flamencología, así como a todas las personas que desde el primer día se sumaron a la petición: alumnos de ayer y de hoy, compañeros y compañeras de profesión, academias, peñas flamencas, asociaciones, amigos y conocidos y al pleno del Ayuntamiento. Infinitas a gracias a todos por hacerme en estos momentos y creo que para el resto de mis días, que ojalá sean muchos, la mujer más feliz del mundo".

La propuesta de nombramiento de Hija Predilecta, impulsada por la Cátedra de Flamencología de Jerezm recibió más de dos mil adhesiones, según recordó el periodista y flamencólogo Pepe Marín, miembro de esta institución académica, que abrió su intervención en el acto con la siguiente semblanza: "Cuando alza los brazos, sus manos quisieran desprenderse de las ataduras de la tierra en un deseo irrefrenable de levantar y deshacer en un instante las mil arquitecturas del ánimo diverso, elevándose al tiempo sobre el espacio de una manera íntima, personal, con el deseo de explicarse y explicarnos las profundidades del baile, su complejidad, su riqueza..., en definitiva el misterio de su baile...".

Nacida en la calle Clavel, desde temprana edad aprende lo esencial del baile clásico español con de María Pérez y del flamenco con La Gitana Blanca, para a los ocho años ingresar en el grupo del guitarrista Sebastián Núñez, "su maestro", codeándose con grandes artistas como la citada Gitana Blanca, Fernando Terremoto, Tío Borrico, El Pili, Sernita, El Carbonero, Juan Acosta, El Guapo, Tía Juana de la Pipa, La Chicharrona, Fernando El Bulla, etc, refirió Marín, quien recordó que el cofundador de la Cátedra de Flamencología Manuel Ríos Ruiz la definió como "niña prodigio' cuando con once años ofreció su primer recital de baile.

Tras su paso por Dublín, su primer destino en el extranjero, Angelita Gómez recala en Caracas, donde permanece durante tres años antes de regresar en 1966 a Jerez para contraer matrimonio con el desaparecido Vito Valerio, con quien regresa a Venezuela y más tarde a Nueva York, viajes que intercala con la enseñanza. A su regreso definitivo a España, en el 83 abre una academia con Manuel Morao para dos años después fundar su propia escuela de baile en la calle Porvera, al frente de la que permaneció hasta que en 2012 pasó el relevo a María del Mar Moreno, una de sus alumnas más aventajadas.

En el repaso a su amplio palmarés, al que suma el título de Hija Predilecta de Jerez, Pepe Marín citó el Premio Nacional de Enseñanza de Baile Flamenco de la Cátedra de Flamencología, de la que es Miembro de Honor; Premio de la Federación Provincial de Peñas Flamencas; Medalla de Oro en la Velá Flamenca de las Nieves, en Arcos; Premio Demófilo de la Fundación Machado; homenajes en el Centro Cultural Chano Lobato, en Cádiz, y de la Sala Raíces de Jerez; Premio a la mejor bailaora en Granada; Premio del Público en el VIII Festival de Jerez, insignias de oro de las peñas flamencas Los Cernícalos, Fernando Terremoto y La Bulería; Premio Jerezanísima de Radio Jerez en 2002 y 2006; Rey Melchor de la Cabalgata de jerez en 2003; Premio Jerezana del Año de Onda Cero en 2005; Farandulera del Año de la asociación La Farándula en 2006; y trofeo Alboronía por su lección magistral en 2015.

Asímismo, Angelita Gómez tiene dos calles dedicadas por el Ayuntamiento en la Canaleja y el González Hontoria e imparte clases de bulerías desde 1996 en el Festival de Jerez, con el que tiene especial vinculación, de ahí que, a petición de la propia bailaora, se hiciera coincidir el pleno de proclamación y entrega de la distinción con la celebración del gran evento flamenco jerezano.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, desveló este detalle en la clausura del acto, en la que definió a la distinguida como "una artista de raza", "inconmensurable", "querida y admirada" y "un ejemplo para muchas jerezanas". "Gran bailaora y gran maestra del baile flamenco, Angelita no enseña pasos, movimientos o compás; enseña a sentir el flamenco, a transmitir la alegría, la rabia o la tristeza a través de las manos, los pies, la cabeza, los hombros, la cadera", dijo la regidora jerezana, quien apostilló que "el sello de Angelita Gómez es personalidad, elegancia y sentimiento".

Acto seguido, la alcaldesa le hizo entrega de la distinción, momento que fue recibido con un prolongado aplauso y palmas por bulerías por parte de los asistentes, entre los que además de familiares y amigos de la bailaora y artistas figuraban representantes del Instituto Andaluz de Flamenco, de la Cátedra de Flamencología, del Centro Andaluz del Flamenco, peñas flamencas, escuelas de cante, baile y guitarra, Academia de San Dionisio, Consejo Regulador del vino...

A todos ellos va dedicado el título que le dedica Jerez a quien dijo estar en deuda con la ciudad. "Un reconocimiento que me anima aún más a seguir trabajando, enseñando a los más jóvenes de aquí y a los que vienen de otros países, que acuden cada año a nuestro Festival, mostrándoles los secretos de lo que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; el arte flamenco", indicó, no sin destacar que "esa ha sido siempre mi meta, aprender primero para enseñar después; si lo he conseguido, mi satisfacción no encuentra límites, como no existen límites para agradecer una vez más el más alto honor que se me hace con la entrega del título de Hija Predilecta en esta muy noble y muy leal ciudad de Jerez, mi tierra".