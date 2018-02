El bailaor Antonio Canales desprecia al Festival al calificarlo de "estercolero"

Pasan 21 minutos de la una de la madrugada del pasado sábado (hora española). El bailaor Antonio Canales comparte en su cuenta personal de la red social Facebook -en ella su nombre es 'Antoñete Cabeza'- una fotografía con una captura de un artículo publicado días atrás por El País donde hace referencia al cartel de la próxima edición del Festival de Jerez, que comenzará el próximo día 23. En un mensaje chabacano y esperpéntico, califica a la cita jerezana de "festivalillo de amigotes" y de ser "un tremendo estercolero de animales apestosos".

Lo que dijo, textualmente fue lo siguiente: "A mi no me interesa nada o casi nada de lo que se presenta en el Festival de Jerez; aunque yo, por circunstancias ajenas a este bodrio, voy a intervenir en su clausura, porque a mi edad me tocan las pelotas llenas de pelos. Y es que hace mucho tiempo que este festivalillo de amigotes es un tremendo estercolero de animales apestosos... No tiene ningún nivel, ni clase, ni criterio, y animo a la gente a que no vaya... Muchas gracias".

Se da la circunstancia de que está anunciada la participación de Canales en la edición de este año al ser incluido como artista invitado en el último de los espectáculos previstos de la cita de este año en el Villamarta. Así está en el cartel del espectáculo de Manuel Fernández Montoya El Carpeta donde el bailaor es también el asesor artístico y está incluido dentro del elenco de artistas invitados junto a La Farruca y África La Faraona. Sin embargo, sobre su presencia señala que se debe a "circunstancias ajenas".

Tras trascender los exabruptos de Canales, en la mañana de ayer, la alcaldesa, Mamen Sánchez, hizo unas declaraciones defendiendo el nivel del festival jerezano como contestación al bailaor. Así aseguró que la cita, desde hace 22 años, "crece año a año". "Gracias a sus artistas consagrados, a la ilusión y ganas de los jóvenes, a los miles de alumnos de más de 40 países que vienen a aprender y perfeccionar los conocimientos del baile y del flamenco y a los visitantes que nos visitan con una gran fidelidad", añade.

Acto seguido, apunta que comprende que "haya a quien no le guste" esta cita flamenca pero no "por ello no tiene que insultar de esa forma ni al festival, ni a sus artistas ni a los profesores ni a los aficionados". "Si no le gusta, no venga. Nadie le echará de menos. El Festival de Jerez seguirá teniendo todo su esplendor", sentencia.

En esta misma línea, la directora del Teatro Villamarta y del Festival de Jerez, Isamay Benavente, señaló también a través de su cuenta de redes sociales: "Nosotros, a seguir trabajando en positivo, no hay que malgastar más energías, es una pena... pero son palabras que se desacreditan solas". Por el momento, Fundarte, la nueva fundación que gestiona el Teatro Villamarta y, por ende, la organización del Festival no ha adoptado ningún tipo de decisión sobre el mantenimiento del bailaor en el cartel de este año. No obstante, esta mañana está prevista una reunión del patronato del nuevo gestor del coliseo jerezano por lo que estas infames declaraciones será a buen seguro uno de los asuntos que, al menos, se comente.

Este medio se puso en contacto ayer con su mánager quien no quiso hacer declaraciones sobre la polémica alegando que, debido a un viaje, no había podido contactar con su representado, que en estos días se encuentra "fuera de España". En su cuenta oficial, el artista ha colgado fotos en Grecia y Holanda. Eso sí, horas más tarde del polémico mensaje, Canales utilizaba esta misma red para seguir mostrando sus preferencias mediáticas señalando que las únicas "noticias" que le interesan son las que se refieren a su "trabajo", compartiendo un taller de flamenco que hará próximamente. "Lo demás me interesa y no me interesa", dijo. Canales ha participado en varias ocasiones en el Festival que ahora echa por tierra, la última en la edición del año pasado.