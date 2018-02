Antonio Canales no actuará finalmente en el Festival de Jerez

La polémica en torno a las declaraciones de Antonio Canales, que definió al Festival de Jerez como "un bodrio" y "un estercolero de animales apestosos" a través de las redes sociales, continuó en la jornada de ayer. El calado fue tal que a última hora de la noche, Manuel Fernández Montoya 'El Carpeta' y su oficina anunciaron que Canales no participará, como inicialmente estaba previsto, como artista invitado en el espectáculo con el que cerrará esta edición.

El joven bailaor se ha visto, sin quererlo, salpicado por las duras declaraciones del Premio Nacional de Danza contra el Festival, y tras consensuarlo con el propio artista decidieron anular su compromiso. En un comunicado se expresaba que "Manuel Fernández Montoya, 'El Carpeta', y su oficina management Faro Producciones, ante las circunstancias que se han ido desarrollando por las declaraciones de Antonio Canales, comunicamos que, en concenso con el maestro Canales, y, para no seguir alimentando la polémica y exacerbando los ánimos de los jerezanos, hemos tomado la decisión de que no asistirá al espectáculo que se estrena el día 10 de marzo en el teatro Villamarta".

"Manuel Fernández, sus músicos y su productora y demás profesionales que participan en este espectáculo, expresan su orgullo y respeto por tener la oportunidad de participar en el Festival de Jerez. Y que para ello están trabajando y dedicándole mucho tiempo, esfuerzo y cariño.Esta decisión no modifica en absoluto el nivel artístico del espectáculo y en esta ocasión, el maestro invitado será Farruquito".

La decisión llegó tras un día intenso que comenzó con las palabras de Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, en una comparecencia pública y en las que aseguraba que Canales "se desacredita por sí solo". Del mismo modo, recurrió a las cifras para defender a la muestra jerezana que a día de hoy "ha superado ya las mil matrículas (1.050) para los cursos, ya estamos por encima del año pasado". Asimismo, destacó que en cuanto a la venta de entradas para los espectáculos "va en este momento por encima del año pasado. Eso es con lo que nosotros nos quedamos, con la respuesta de la gente a este Festival y no con las palabras de Antonio Canales".

"Este Festival va a seguir por muchas palabras que puedan decir algunos artistas", añadió; para continuar diciendo, sobre una posible disculpa, que "al Ayuntamiento no le tiene que pedir disculpas. Las tiene que pedir a los artistas, a Jerez, a los trabajadores del teatro que tanto trabajan por este Festival, a todos los artistas que vienen, a tantos profesores que se vuelcan y a tantos aficionados que llevan 22 años respaldando este Festival".

También se refirió al asunto Antonio Saldaña, portavoz del PP en Jerez. "Creo que cualquier persona con sentido común rechazaría estas declaraciones, entre otras cosas porque estamos hablando del Festival de Jerez, uno de los festivales más importantes del mundo junto a la Bienal".

Ya por la tarde, el propio Canales volvió a utilizar las redes sociales para matizar sus palabras y poner el foco sobre la dirección del Festival. Su post recogía lo siguiente: "Creo que es mejor en vez de perder el tiempo en nimiedades ir a buscar a Puigdemont...". A través de un vídeo grabado desde un barco, Canales dijo: "Jerez ez una ciudad a la cual admiro, la respeto, amo y la quiero con todo mi corazón. Tengo allí muchísimos amigos y respeto muchísimo su arte y a los artistas de Jerez. No confundamos los términos, yo no estoy de acuerdo en la dirección del Festival, creo que no lo hacen bien y estoy en mi derecho de poder criticarlos".