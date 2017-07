Antonio Gallardo Monje será el pregonero de la Semana Santa 2018

El consejo de la Unión de Hermandades ya tiene decidido quién será el cofrade jerezano que tenga el privilegio de pregonar la Semana Santa de 2018 desde el teatro Villamarta el Domingo de Pasión. En reunión celebrada el pasado lunes, 10 de julio, se decidió nombrar pregonero a Antonio Gallardo Monje.

Antonio Gallardo es nieto del recordado Antonio Gallardo Molina, poeta, pregonero y genial artista jerezano que también, en el año 1971, tuvo el honor de pisar las tablas del Villamarta para pregonar, de manera genial, a la Semana Santa de nuestra ciudad creando escuela.

Su padre, Antonio Gallardo Quirós, también ha destacado en el mundo de la música y las letras. Fue nombrado pregonero de la Semana Santa jerezana en el año 2010, siendo presentado, precisamente, por quien este año regalará a las cofradías de la ciudad su pregón.

Se trata, por tanto, de una familia de artistas con una sensibilidad muy especial. Muy ligada a la hermandad de la Soledad, pues siempre fue el rumbo y la guía de Antonio Gallardo Molina. Su nieto, además de la Soledad, también es cofrade del Prendimiento. Aún se recuerda la plegaria poética que le dedicó a Jesús del Prendimiento y a su Madre del Desamparo cuando el pasado 15 de octubre de 2016 la hermandad regresaba al histórico templo de Santiago.

Antonio Gallardo comenta para este medio que "lo primero que siento ante este reto es responsabilidad. Mi abuelo hizo historia y para mí es una responsabilidad tremenda llevar este apellido tan importante y tan recordado. Pero también he de decir que me siento pregonero porque me viene de familia y lo llevo en la sangre. Por tanto, es una alegría. Llamarse Antonio Gallardo es todo un hándicap ya que tiene su peso y su importancia. Por tanto pienso mucho en no estar a la altura de las circunstancias. Pero también es un nombre y un apellido que me llena de orgullo. Lo llevo a gala".

Destacar que se trata de uno de los pregoneros más jóvenes que va a pisar el Villamarta y, también, el nombramiento más tempranero que se recuerda. "Me lo comunicaron ayer a las diez de la noche. Sinceramente, me cogió por sorpresa. Le respondí a Dionisio Díaz que tenía que consultarlo con mi familia. Pero tengo el apoyo de todos. Así que ayer mismo le llamé para comunicarle que sí aceptaba este honor.

Por último, el pregonero quiere agradecer a todos "las muestras de cariño que han sido muchas. Todos lo que querían a mi abuelo nos quieren a nosotros. He recibido cientos. Y también dar las gracias al consejo, al Jerez cofrade y, sobre todo, que no me comparen con un genio. Sólo soy el nieto de un artista que sólo quiere honrarlo.

Comentar que en su curriculum presenta entre otras citas literarias la oración poética del Perdón, la oración poética a Madre de Dios de la Misericordia 'Reina del Transporte', el pregón del XXX aniversario de la cuadrilla de costaleros de la Virgen del Carmen, la exaltación de la Semana Santa flamenca de la Peña 'La Bulería' dedicada a la Virgen del Valle o el 'Stabat Mater' de la hermandad del Cristo del Amor en el 75 aniversario de la fundación de la Hermandad. Felicitación al bueno de Antonio.