Antonio Saborido, nuevo presidente del comité de empresa del Ayuntamiento

El comité de empresa del Ayuntamiento celebró ayer un pleno extraordinario con un único punto del día: 'Dimisión de la Presidenta del comité y elección del nuevo presidente'. La cita contó con la presencia de las secciones sindicales CCOO (dos de cuatro delegados), CSIF (sus cuatro delegados) y CGT (con sus once delegados". No asistieron los tres delegados de la ATMJ, que no justificaron su ausencia y UGT justificando la no asistencia de su único delegado electo representado a su vez por un delegado de la sección sindical, según informaron desde el comité.

Durante el inicio de la sesión la hasta ahora presidenta Natalia Sánchez Rubio (CSIF) dio a conocer los motivos de su dimisión para, seguidamente, pasar a la votación y elegir un nuevo presidente. Se presentó una sola candidatura, propuesta por la sección sindical de CGT, presentando a Antonio Saborido Marchena. El único candidato salió elegido presidente con trece votos a favor (CSIF y CGT), dos en contra (CCOO) y dos abstenciones (CSIF). CCOO justificó su voto negativo debido a que "en la legislatura anterior, en la que CGT ostentaba presidencia y secretaría del órgano, el comité fue totalmente inoperante".

La nueva presidencia del comité ejerce desde ayer sus funciones, "abordando desde primera hora los temas laborales de mayor calado para los trabajadores de este Ayuntamiento y seremos exigentes con el gobierno municipal de los incumplimientos sistemáticos que viene manteniendo con los representantes de los trabajadores". Entre los incumplimientos, Saborido hizo hincapié en "la falta de información que se viene manteniendo desde Recursos Humanos a este comité, así como a los representantes de los trabajadores, la no convocatoria de los órganos de representación como son la mesa general de negociación, la comisión de control del fondo de pensiones o la comisión de seguimiento e interpretación del acuerdo-convenio".