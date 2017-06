Antonio Sanz asegura que "se ha demostrado que faltaba documentación"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que la reunión entre el Ayuntamiento y Hacienda sirvió para dejar patente "la clara voluntad del Gobierno de seguir cumpliendo con Jerez". Tras insistir en que el Ministerio lo único que quiere "es que se cumplan las normas", Sanz lamentó la "estrategia de precipitación" del gobierno local cuando finalmente "lo que ha quedado demostrado es que faltaba documentación". "Se han precipitado en buscar una confrontación innecesaria y que no era real", insistió, destacando que, si el Ayuntamiento no había entregado toda la información necesaria, Hacienda "no puede evaluar las medidas".

Así las cosas, el delegado del Gobierno en Andalucía hizo hincapié ayer en el "trato de apoyo" que desde el Ejecutivo de Rajoy se ha dado a la ciudad en los últimos años con "más de 206 millones de 2015 a 2017". Al tiempor que dejó claro que "nada puede justificar un trato desfavorable porque las exigencias son las mismas en todos los casos". En este punto recordó que la obligación de informar al Ministerio sobre el presupuesto era una de las condiciones de los préstamos solicitados al Gobierno tanto en esta legislatura como en la anterior. Por ello, pidió al gobierno de Mamen Sánchez que "deje de buscar polémicas y valore el talante del Ministerio. Lo que tiene que hacer es cumplir las normas y dejar de invertarse polémicas que no ayudan ni son justas".