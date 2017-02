Aprobadas las distinciones conmemorativas del Día de Andalucía en la provincia

El Consejo de Coordinación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha acordado conceder las distinciones instituidas con motivo de la celebración del Día de Andalucía en la provincia a las siguientes personalidades, empresas e instituciones de la provincia o ligadas íntimamente con ella.

Banderas de Andalucía Cádiz 2017

1.-Acción empresarial: Laura Muñoz de Chicfy.2.-Promoción de Cádiz en el exterior: Grupo Caballero.3.-Reconocimiento deportivo: Paco González.4.-Inclusión social: Alejandro y Pablo Zarzuela.5.-Trayectoria asociativa: Apadis Bahía de Algeciras.6.-Acción cultural: Manolo Solo.7.-Promoción de la igualdad: Tomasa Guerrero ‘La Macanita’.8.-Innovación, investigación y aportación científica: Ayuda-T Pymes.9.-Compromiso ambiental: Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte).10.- Excelencia educativa: Diverciencia Algeciras11.-Reconocimiento especial: Pedro Jaén.

Laura Muñoz de CHICFY

Con sólo 3 años de vida, la app para comprar y vender moda para mujeres ha conseguido que más de un millón de ellas llenen y vacíen sus armarios en CHICFY. La app, con más de un millón de descargas, tiene actualmente subidas 7,2 millones de prendas a la venta y sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, al igual que el número de compradoras y vendedoras. Es, sin duda, la mayor plataforma digital de compraventa de moda en España y todo un éxito gracias a su apuesta por la economía colaborativa.

CHICFY permite que mujeres conecten en tiempo real con otras mujeres con su mismo estilo para que compren y vendan la moda de sus armarios cuando quieran y desde cualquier dispositivo móvil. Además, esta plataforma digital garantiza las transacciones de la comunidad para que las compras, las ventas y los envíos sean seguros.

Los datos son abrumadores: se añade una prenda cada segundo y se produce una venta cada seis. Esto ha permitido a la empresa alcanzar su récord de ventas, con las 670.000 prendas comercializadas al cierre de 2016. Para esta empresa fundada por la linense Laura Muñoz y su socio Nono Ruiz estas cifras han supuesto un incremento del 188% respecto al año anterior.

Una parte de este espectacular crecimiento se debe a la exitosa campaña publicitaria “Claro que sí, guapi” que se lanzó en septiembre de 2016 y que en su totalidad fue pensada por el propio equipo de CHICFY. El anuncio de TV se ha convertido en uno de los más vistos del año y su canción, “Chic”, en una de las más escuchadas en Spotify con cerca de 700.000 reproducciones.

El éxito de su empresa y la demanda de sus clientas les ha llevado a ampliar su negocio con una nueva plataforma lanzada en 2016, PEQUEFY es la nueva app de compraventa de moda donde madres y padres pueden comprar y vender moda para niños y niñas de 0 a 14 años. Así, también lograr llenar el hueco de la moda infantil.

Una de las claves de su éxito es que la plataforma actúa como la principal red social de compra y venta de moda en español y como canal de comunicación para la comunidad CHICFY: las prendas protagonizan cada mes más de cinco millones de comentarios, conversaciones, experiencias y valoraciones que permiten a las chicas interactuar con otras chicas en tiempo real.

Grupo Caballero

El Grupo Caballero es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de Bebidas Espirituosas y Vinos de máxima calidad, con una fuerte vinculación a los vinos de la DO Jerez-Xérez-Sherry.

La compañía fue fundada en 1830 por José Cabaleiro Do Lago, de origen gallego, dedicada en sus inicios al suministro de madera de roble en el sector de Jerez y explotación de viñedos con destilería propia, dedicándose sucesivamente a la crianza de vinos de Jerez y fabricación de brandies y ponche. A principios de siglo XX se trasladó la casa principal a El Puerto de Santa María, y se lanzaron en España las marcas Coñac Decano y Ponche Caballero, adquiriéndose las firmas de José de la Cuesta y John William Burdon para el mercado de exportación.

En sus bodegas reposan en la actualidad 20.000 botas de vinos del Marco del Jerez. Actualmente Caballero es uno de los mayores grupos familiares de España en el sector de bebidas con implantación internacional y cabecera de otras Bodegas en Jerez, Rioja, Rueda y Burdeos.

Luis Caballero S.A. cuenta con 125 empleados, y genera una facturación superior a 53 millones de euros. El Castillo de San Marcos, emblema del Grupo, es su elemento histórico más importante , además de uno de los edificios más representativos de la ciudad.

Desde sus orígenes Luis Caballero ha apostado fuertemente por la exportación y por mantener su presencia en los principales mercados internacionales llevando el nombre de la provincia a todo el mundo.

En la actualidad las marcas de Caballero están presentes en los principales mercados de los cinco continentes. Su presencia internacional se asienta en una amplia red de distribuidores y agentes comerciales en más de 50 países, que representan y distribuyen sus marcas en sus respectivos mercados.

Paco González

Francisco González González, más conocido como Paco González, es un conocido periodista español, especializado en deporte. Desde agosto de 2010, dirige y presenta el espacio deportivo “Tiempo de juego” en la cadena COPE y ejerce como comentarista en el programa “El partidazo de COPE” de la misma cadena. Desde 1992 a 2010 dirigió el programa “Carrusel Deportivo “ de la cadena SER.

Paco González nació en Madrid pero el mismo se define como gaditano de adopción.

Desde muy joven trabajó en el mundo de la información deportiva. Empezó realizando prácticas en la cadena SER, donde se hizo un hueco como redactor deportivo, cubriendo acontecimientos como el Mundial de Italia 1990 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En la temporada de 1990/91 suplió a José Ramón de la Morena al frente del programa El Larguero. Con sólo 25 años fue nombrado director de “Carrusel deportivo”, el programa decano de las retransmisiones deportivas en España. El nuevo director imprimió un estilo propio al programa, más desenfadado que el de sus predecesores, lo que le sirvió para mantener el liderazgo de la radio española cada fin de semana, destacando en acontecimientos especiales, como el Mundial de Fútbol o la Eurocopa. Además es colaborador habitual en diversos medios de comunicación escritos deportivos.

Desde julio de 2010, Paco González, trabaja en la cadena radiofónica COPE, donde dirige y presenta el programa deportivo de los fines de semana junto a Pepe Domingo Castaño y la gran mayoría de colaboradores en su etapa al frente de “Carrusel Deportivo”, así como colaboradores de COPE.

Paco González se ha caracterizado siempre por su gran amor a Cádiz, donde ha pasado, siempre que se lo ha permitido su trabajo, largas temporadas, disfrutando de su clima, su gastronomía y sus costumbres.

Alejandro y Pablo Zarzuela

El baloncesto paralímpico español también tiene a sus propios hermanos Gasol. Se trata de los jerezanos Alejandro y Pablo Zarzuela, dos hermanos mellizos que se han convertido en el máximo exponente de este deporte a nivel internacional. Los hermanos nacieron con la espina dorsal bífida, lo que les impide moverse sin la ayuda de muletas o de una silla de ruedas, y gracias al deporte que practican, han logrado un nivel de movilidad muy superior al habitual en personas que pasan su vida postrados en una silla. Pero, sobre todo, con su ejemplo y su tesón han demostrado que no hay límites para la práctica del deporte, para alcanzar el éxito y para lograr los sueños.

Nacieron en Jerez hace 30 años, donde experimentaron un cambio radical en sus vidas, cuando un jugador del Club Baloncesto Jerez les habló del baloncesto en silla de ruedas y les abrió las puertas de su futuro. El flechazo fue instantáneo y una vez lo probaron, ya no pudieron dejar de practicar este deporte, que les ha convertido en claros referentes de personas luchadoras, a quienes no consigue detener ningún tipo de limitación, ni física ni psicológica. Estos deportistas de élite, coinciden con los hermanos Gasol, con quienes se les compara muchas veces en su ambición por ganar. Estos jóvenes deportistas son claros ejemplos de la sacrificio y trabajo en busca de la superación y perfección. Entre sus próximos retos se encuentra la participación en el trofeo de Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas que se celebra el 25 de febrero en Oviedo.Fueron júniors de oro con la Selección (dos campeonatos de Europa sub 23) y ahora asumen galones en la absoluta, con la que han conquistado el bronce en los dos últimos Europeos (2011 y 2013). Su mayor éxito ha sido la medalla de plata lograda en los Juegos de Río, los primeros en los que compitieron juntos, y donde jugaron la final contra EEUU.

Actualmente, los hermanos Zarzuela militan en el CD ILUNION, el equipo de la ONCE y su fundación. Entre los dos pierden la cuenta de las ligas y Copas del Rey conquistadas.

Son dos de los pilares fundamentales de la selección española de baloncesto en silla. Auténticamente imbatibles dentro y fuera de la cancha.

Apadis Bahía de Algeciras

La Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Psíquicas de Algeciras (Apadis) cumple este año medio siglo de vida con una impecable trayectoria como asociación que trabaja por y para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, por mejorar su calidad de vida y reivindicar sus derechos, desde su creación hasta nuestros días.

Nació en 1967, motivada por un grupo de padres con una característica común: un hijo con discapacidad intelectual. Dichos padres se unieron para construir un centro donde sus hijos pudiesen acudir tras la educación obligatoria con un objetivo general la preparación para la integración laboral y social según sus habilidades individuales. Así se creó el Centro Ocupacional 'Punta de Europa'.

Con el tiempo las familias iban presentando otras necesidades a las que la asociación se planteó responder debido a su compromiso social. Los familiares, por diversas razones (personas mayores, sin recursos…) no siempre podían atender al discapacitado, por ello se creó la Residencia Ntra. Sra. de Valme y la Vivienda Tutelada Los Arcos para ofrecer un hogar con el apoyo correspondiente a cada usuario que lo necesitara.

La asociación, miembro de FEAPS Andalucía y de Feproami, trabaja desde entonces para encontrar mecanismos y cauces que propicien la integración en la sociedad de sus hijos, que son personas, caracterizadas por su gran capacidad de sacrificio y su enorme voluntad y ganas de superación.

Además, estos días la asociación celebra con entusiasmo y orgullo los éxitos alcanzados por el cortometraje “Bla, Bla, Bla”, dirigido por Alexis Morante sobre una idea original de Bruno Morante, psicólogo y director de unos de los servicios de Apadis Bahía de Algeciras, y guionista de la cinta, que ha sido una de las 14 cintas de ficción nominadas a los Goya de este año. Previamente ha obtenido otros premios cinematográficos de relevancia.

El principal objetivo de este cortometraje, interpretado por los actores Sara Sánchez, Carlos Pérez y Manuel Ponce, usuarios con síndrome de Down, fue crear una cinta crítica y comprometida desde el punto de vista social, que rompiera todos los esquemas y estereotipos existentes frente a las personas que tienen distintas discapacidades. “Bla, bla, bla” deja totalmente apartada la imagen dramática y la vulnerabilidad que se le suele dar a este tipo de colectivo y que nada tiene que ver con la realidad.

Manolo Solo

Manolo Solo es un actor algecireño, criado posteriormente en Los Barrios y Sevilla, con una dilatada carrera profesional que el pasado sábado día 4 de febrero acrecentó con el premio Goya al mejor actor de reparto por su participación en “Tarde para la ira”, ópera prima de Raúl Arévalo y gran triunfadora de la noche.

No es su único galardón, ya que además tiene dos premios de la Unión de Actores al mejor actor de reparto por “La isla mínima y “B, la película”, y varios premios Asecan y en festivales de cortometrajes.

Además de en el cine, ha participado en multitud de telefilmes, series de televisión como “Gran reserva”, “El origen, Prim”, “El asesinato de la calle del Turco” o “Amar en tiempos revueltos”, y en montajes teatrales. También ha trabajado como director y actor de doblaje.

Manolo Solo es actor, pero como él mismo dice le gusta más considerarse jugador o intérprete. También es músico, grabó algún disco y sigue soñando con ser estrella de rock.

Tomasa Guerreto, 'La Macanita'

Tomasa Guerrero Carrasco, La Macanita. Esta cantaora jerezana es una de las máximas figuras del flamenco actual y un gran referente de la mujeres en el mundo del flamenco, que ha hecho ya historia en el cante flamenco y que es un referente en la lucha por la igualdad de las mujeres gitanas.

Nace en Jerez de la Frontera en 1968 y despunta en el cante desde niña. La Macanita recibe el nombre de su padre, El Macano, palmero y acompañante muy conocido . Con tan solo cuatro años participa en la serie televisiva “Rito y geografía del cante”, por bulerías

Ha recorrido los tablaos más prestigiosos de España y participado en festivales internacionales. Ligada a figuras como Manuel Morao y Manolo Sanlúcar, destaca en sus inicio por bulerías, seguiriyas y villancicos como el que interpreta en la película “Flamenco” de Carlos Saura.

En 1983, cono solo 14 años realiza su primer recital, junto al guitarrista Ramón Trujillo, y más tarde va a los tablaos de Madrid Los Canasteros y Zambra. En 1988 se incorpora a la compañía de Manuel Morao y Los Gitanos de Jerez participando en el montaje flamenco “Esa forma de vivir” y Manolo Sanlúcar la incorpora en la grabación del disco “Tauromagia”, considerado por alguno teóricos del flamenco como “el mejor disco de guitarra flamenca que jamás se haya grabado”. En 1989 graba su primer disco “A la luna nueva”, tras el cual han llegado otros cinco.

Está considerada como la gran estrella femenina del cante actual, y todo el mundo sabe que su voz rota es una de las más flamencas del final de siglo XX. Cantaora larga y llena de temple y pellizco, la Macanita es heredera directa de La Paquera y La Perla. La soleá, las bulerías de Jerez y las de Cádiz y los villancicos son su gran especialidad.

El cante de La Macanita está presente también en numerosos volúmenes de antologías y recopilaciones como “Los jóvenes flamencos”, “Nochebuena gitana con Camarón y Paco de Lucía, etc”

En septiembre de 2016 realiza una gira por Oriente próximo con conciertos en teatros de Jordania, Israel y Líbano. Y graba una colaboración con el libro disco “Jerez a Caballero Bonald”.

La Macanita ha logrado traspasar las fronteras de su Jerez natal, impregnando de su arte al mundo entero y recogiendo multitud de triunfos, producto de un trabajo repleto de arte y esfuerzo. Su último disco y DVD “Directo en el círculo de Flamenco” ha sido presentado recientemente en Madrid.

Ayuda-T Pymes

Ayuda-T Pymes nace en El Puerto de Santa María en 2011 de la mano de dos jóvenes empresarios: Alfredo Pérez y María Vera.

Esta asesoría online que ya es líder del mercado con más de 4.500 clientes y un equipo de profesionales que supera las 100 personas tiene como objetivo prestar un servicio online de asesoría para optimizar los procesos, funcionamientos, precios y servicios de una asesoría tradicional. Se trata de una empresa meramente tecnológica (TIC) con una clara vocación dirigida al cliente. La empresa innova en un sector, que hasta su llegada “no había sido industrializado”.

Esta empresa pionera tiene diversas vías de negocio con sus miles de clientes distribuidos a lo largo de todo el país. Seguramente es la empresa que gestiona más pymes y autónomos en España y que se encuentra sumergido en una fase de expansión.

Ayuda-T Pymes es más que una gestoría low cost. Es una asesoría online que está revolucionando el sector y desarrollando tecnología para todos con nuevas herramientas al alcance de cualquiera gracias a una tarifa plana, que pone al servicio de sus clientes todas las gestiones laborales, fiscales, contables y asesoramiento jurídico, incluidas dentro del servicio de asesoría online integral que está disponible los 365 días del año.

La clave de su éxito está en que tienen una metodología de trabajo propia, en que desarrollan tecnología y están en continua innovación. Son la gestoría que está revolucionando el sector para hacer la vida más fácil a toda PYME, autónomo, empresa o emprendedor.

Además, esta starup orgullosa de su origen cuenta también con un pequeño programa para desarrollo e inversión de proyectos relacionados con su sector (las nuevas tecnología y su actividad). También promueven la búsqueda de sinergias y acuerdos con otros proyectos y fomentan el trabajo en equipo con otros emprendedores.

Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte)

La ONG Salarte es la única en Andalucía que gestiona una zona de reserva de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad, la salina de La Covacha, situada en el término municipal de Puerto Real en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

El Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte) fue fundada en 2012 y está formada por profesionales independientes que trabajan en la recuperación, gestión y revalorización de las salinas litorales, la conservación de la biodiversidad y el fomento del empleo local.

El objetivo de esta organización es recuperar la marisma salinera y el vínculo ciudadano con el territorio, poniendo en valor el saber hacer de salicultores y mariscadores para generar territorios vivos que alberguen biodiversidad, cultura, valor añadido y empleo.

Con Salarte se ha puesto en marcha un proyecto de gestión integral de la isla de La Covacha que saca a la luz los servicios ambientales que presta el ecosistema, aumenta el valor social y cultural de la marisma, demuestra la viabilidad de recuperar salinas abandonadas y sirve como modelo de gestión extrapolable a otras salinas, provincias y regiones. Como parte de esta tarea realizan labores de conservación con la colonia de espátulas, rutas guiadas, voluntariado, turismo ornitológico y actividades con escolares. El objetivo involucrar a la población local en la gestión de la biodiversidad y hacerla partícipe de su custodia y conservación.

Entre sus aliados en este proyecto destacan el chef Ángel León, la cantante Clara Montes o el escultor Javier Ayarza.

En 2015 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le otorgó el Premio Andalucía de Medio Ambiente en el apartado de valores naturales de Andalucía.

Diverciencia

Divercencia Algeciras es un proyecto educativo que pretende llevar al público la ciencia de la mano de los alumnos, que son los encargados de ir seleccionando las experiencias de laboratorio más interesantes que se realicen en las distintas materias durante el desarrollo del curricúlum, proponer otros experimentos, trabajo de investigación, o proyectos y preparación de diversas actividades.

La idea de “Divercencia en Algeciras: Jornadas de Ciencia en la calle” surge de una experiencia llevada a cabo en el Colegio María Auxiliadora de Algeciras durante el curso 2005-2006, cuando se realizó la I Semana de la Ciencia con un gran éxito de participación.

Pionera en la provincia de Cádiz, la Feria de Algeciras ha sido el ejemplo para otras que se han ido desarrollado en otras localidades gaditanas. Diverciencia se enmarca dentro de una idea emergente, que es considerar la necesidad de una comunicación social de la ciencia. Con este colectivo colaboran varias instituciones, como el Ayuntamiento de su localidad, algunas empresas privadas de la comarca y el Centro de Profesorado de Algeciras.

El lema es “Ciencia para todos y todas”. Diverciencia pretende el acercamiento a la cultura científica y la divulgación de la ciencia en sí misma, a los alumnos de la comarca y al público en general. De hecho los alumnos de los centros de enseñanza que participen serán los auténticos divulgadores científicos. El profesorado es el encargado de coordinar el proyecto, consiguiendo que enseñar ciencia pueda ser realmente divertido y no tiene por que hacerse dentro de un aula.

Divercencia Algeciras trabaja ya como proyecto específico desde 2013 y además de las jornadas en la calle realiza otra gran variedad de actividades, programadas durante todo el curso y que son totalmente gratuitas para los alumnos. Desde hace tres años se incluyen también cursos de formación para profesores coordinado por el Centro de Profesores de Algeciras. Entre las actividades de este curso se encuentra la participación en ‘Pint of Science’ un programa europeo que comienza su andadura en Andalucía, siendo Algeciras una de las ciudades elegidas por la organización.

Pedro Jaén

Nacido en Cádiz, el doctor Pedro Jaén Olasolo es en la actualidad el presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Además es jefe del servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y profesor Titular de Dermatología de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Es socio además de su propia clínica junto a un importante equipo profesional y humano.

Reconocido especialista en enfermedades de la piel preside de la Comisión Nacional de las especialidad de Dermatología Médica, y es autor de más de 250 publicaciones, cuatro libros y medio centenar de proyectos de investigación, así como cocreador de diversas patentes.

Pedro Jaén destaca además de todos estos datos en su curriculum por una iniciativa altruista que avala su condición de solidaridad y compromiso con los demás.

Y es que es el director del Proyecto de Cooperación con la Universidad de Tumaini, Tanzania. Se trata de un proyecto solidario en Tanzania, que se inició en 2007 y que busca la formación quirúrgica de los dermatólogos tanto locales como de países vecinos el objetivo de “mejorar la calidad de vida de los albinos en Tanzania”. A través de este proyecto se pretende poder extirpar tumores cutáneos en fases temprana evitando la progresión.

Esto es especialmente importante en los pacientes albinos y en otros con xerodema pigmentoso, grupos ambos que son “numerosos en esa región”.

Este prestigioso médico gaditano es un claro ejemplo del compromiso, del amor a su trabajo y de la generosidad repartida a través de la difusión altruista de sus conocimientos y la puesta en común para combatir enfermedades, que pueden ser mortales en un número muy elevado, sobre todo en países donde se detectan graves carencias sanitarias.

Entre sus distinciones destaca la Cruz de Plata de la Sanidad Madrileña concedida en el año 2008 a la que ahora se suma esta bandera de Andalucía.