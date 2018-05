Aquajerez alerta de falsas llamadas en su nombre para hacer revisiones

Aquajerez, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua en Jerez, asegura que en los últimos días algunos usuarios se han dirigido a la compañía ante la desconfianza surgida por unas llamadas telefónicas recibidas en sus domicilios. En las llamadas, una persona que según los usuarios se identificaba como de la empresa Aquajerez, ofrecía sus servicios para la inspección de instalaciones interiores de agua del domicilio esa misma tarde.

"Estas llamadas están provocando confusión e intranquilidad a los usuarios", asegura Aquajerez en una nota de prensa, por lo que la empresa gestora del agua en Jerez aclara que "en ningún caso realiza este tipo de campañas comerciales, menos aún en horario de tarde", y recuerda que todo uso de su nombre para esta actividad "constituye un ilícito penal".

Los falsos empleados utilizan un truco para oscurecer el agua y vender purificadores

Aquajerez aclara que su cobertura es exclusivamente referente a las redes e infraestructuras municipales, en la vía pública, y que no realiza inspecciones en domicilios particulares a no ser que sea solicitado expresamente por el cliente.

Según ha podido saber Aquajerez, a veces este tipo de llamadas tienen como fin que el vecino contrate un servicio técnico externo, mientras que en otras ocasiones este tipo de visitas pretenden provocar intranquilidad a los usuarios en cuanto a la calidad del agua que consumen mediante la realización de un truco químico en el que el agua del grifo utilizada de muestra se pone oscura. La intención de estas personas es convencer a los vecinos de la necesidad de adquirir costosos mecanismos de ósmosis o purificadores para "descontaminar" el agua.

Aquajerez aclara que cualquier agua, sea ésta del grifo o embotellada, contiene sales minerales necesarias para nuestro organismo. La prueba química que estas personas realizan consiste en aplicar un proceso electroquímico que hace reaccionar a esas sales minerales y oscurecerse, sin que esto signifique que el agua es de mala calidad o no potable, simplemente pone de manifiesto que esas sales minerales existen, pues de lo contrario estaríamos bebiendo agua destilada.

En este sentido, Aquajerez recalca que analiza diariamente el agua de la red de distribución en los puntos ya habilitados para ello, sin necesidad de acceder al interior de las viviendas.

"La regulación de los criterios de calidad que debe cumplir el agua de consumo está estrictamente controlada por la Autoridad Sanitaria, que en caso de que el agua tuviera cualquier problema decretaría ésta como no apta y adoptaría las medidas oportunas para asegurar la salud de los usuarios. Pero, no siendo este el caso, no existe ningún tipo de motivo que deba intranquilizar a los vecinos sobre la potabilidad del agua.