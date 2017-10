Aquajerez dice que "respeta escrupulosamente la planificación de limpieza" en toda la ciudad

Aquajerez, concesionaria del servicio municipal de aguas, aclaró ayer que "escrupulosamente respeta las planificaciones de limpieza de redes e imbornales establecidos y optimizados en función de las necesidades de cada zona, quedando a disposición del Ayuntamiento todos los registros al respecto como no puede ser de otra forma". Sin embargo, "las precipitaciones registradas en las zonas afectadas, y en el espacio de tiempo referido, hacen imposible que las infraestructuras existentes de evacuación eviten las inundaciones acaecidas. Sirva como ejemplo que el río Guadalete entre las 3 y las 5 ha subido su nivel 40 centímetros. Esta situación se agrava por lo llano de la geografía jerezana en su casco urbano". Para Aquajerez "prueba irrefutable del correcto estado de las infraestructuras es que, de la misma forma que se han producido los desbordamientos en corto periodo de tiempo, igualmente ha desaparecido en corto periodo de tiempo. Lo que demuestra que la punta de precipitación ha sido de tal magnitud que no ha permitido su evacuación". Ante los comentarios sobre la falta de limpieza en las infraestructuras por parte de Aquajerez, recalcaron que "de haber sido así, la inundación no hubiese desaparecido en corto espacio de tiempo, y hubiese sido generalizada. Prueba de ello es que los puntos desbordados coinciden con los puntos de desagüe de las respectivas cuencas".

Por último, detallaron que "en el caso de la inundación en los pasos bajo rasante de Chapín y avenida Voltaire, durante tres horas no se ha dispuesto de suministro eléctrico que pudiese garantizar el funcionamiento de las bombas de desagüe. En el momento en que se ha producido el restablecimiento del fluido eléctrico los bombeos han funcionado correctamente procediendo al desagüe de los pasos inundados".