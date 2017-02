Archivan la causa contra un acusado de 'Huertos de Ocio' por enfermedad

El empresario jerezano José Antonio Monreal ha visto archivada la causa que tenía en su contra en el 'caso Huertos de Ocio' por lo que se denominan causas sobrevenidas. En este caso en concreto, una solicitud de su defensa ha sido tenida en cuenta de forma provisional al estar enfermo el acusado, al que se pedían cuatro años de prisión por el denominado caso de los 'Huertos de Ocio'. Para ello, lógicamente, se han debido aportar los correspondientes informes médico-legales que, una vez certificados por los forenses, depararon la conveniencia de que el empresario no declarase ante un tribunal de Justicia.

Según ha podido saber este medio, las capacidades del empresario se han visto mermadas en los últimos años lo que ha provocado que no pueda ser juzgado cuando la vista sea definitivamente señalada. Como ha quedado dicho, el referido archivo tiene carácter provisional aunque todo apunta a que tendrá carácter definitivo pues, según fuentes bien informadas, el margen de mejoría es muy poco probable en este caso.

La Fiscalía pedía para el acusado una condena de cuatro años de prisión

Un hecho especialmente destacable es que desde que comenzó la instrucción del caso 'Huertos de Ocio' hasta el día de hoy han pasado nada menos que trece años, unas dilaciones indebidas con carácter de "muy cualificadas", ya que el tiempo de espera supera todo plazo que se pudiera considerar como razonable y lógico. "Se trata de unas dilaciones absolutamente brutales", señaló ayer a este medio el letrado Manuel Hortas. La consecuencia de que un acusado tenga sobre sí durante trece o catorce años la 'espada de la Justicia' es que cuando se dicte sentencia, si ésta es condenatoria, la pena puede verse rebajada hasta en dos grados. Es decir, que si los condenados lo son por años puede que cumplan meses.

En torno al caso 'Huertos de Ocio' cabe destacar que además del referido empresario también se encuentran acusados el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, contra quien se piden cinco años de prisión, al igual que contra el ex gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo Luis Cruz de Sola. A José Antonio Monreal le solicitaban cuatro años de prisión como presunto colaborador necesario para un delito de estafa. Cabe recordar que éste es el último de los procesos judiciales que Pedro Pacheco tiene abiertos, los cuales le han llevado a sumar condenas por siete años de prisión hasta el momento, razón por la que se encuentra encarcelado en el complejo penitenciario de El Puerto.

Cabe destacar en torno a este juicio que Manuel Hortas, que además es abogado defensor de Pedro Pacheco, reitera que "no existe delito en la actuación de mi representado, que no es autor de delito alguno", quien además hace hincapié en el artículo 21.6 del Código Penal de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa como muy cualificada". No en vano, cuando el juicio sea visto habrán pasado al menos casi 14 años desde que las excavadoras municipales, con apoyo de la Policía Local de Jerez, accedieran a los terrenos origen de los Huertos de Ocio de San José Obrero. El juicio, para colmo, aún no tiene fecha de celebración y, según ha podido saber este medio, ni siquiera ha sido trasladado al Juzgado que deberá enjuiciarlo. La lentitud de la Justicia ha sido máxima en este asunto en concreto.

El ministerio fiscal pide cinco años de cárcel para Pacheco por el referido caso y, como ya indicara este medio, solicita en su escrito de acusación la misma pena para Luis Cruz, ex gerente de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, y cuatro años para el conocido promotor inmobiliario jerezano José Antonio Monreal , al que considera "colaborador necesario en un delito de estafa".

Los hechos en concreto acaecieron en mayo de 2004 cuando ante la negativa de los arrendatarios a evacuar los terrenos al estar vigentes sus contratos, Urbanismo se decidió por el desalojo de los mismos "arrasando con la maquinaria, las plantaciones y las edificaciones" de los mismos. Así al menos lo sostiene la acusación particular que representa a los hortelanos y que ejerce el letrado granadino Pérez Vera.

Para la Fiscalía, el caso se basa legalmente en que la Gerencia Municipal de Urbanismo realizó una permuta que consistía en cambiar los terrenos de los Huertos de Ocio por un edificio ubicado en la céntrica calle Amargura. El intercambio, apunta la Fiscalía, no fue rentable para las arcas públicas pues los terrenos valían más que el referido edificio. No fue un trato de tanto por tanto, sino que "supuso un menoscabo de un millón de euros a las arcas municipales.

La acusación particular solicita en este caso penas que alcanzan los 15 años de prisión para los acusados, añadiendo a la nómina de investigados a dos abogados del área de Patrimonio del Ayuntamiento de Jerez.