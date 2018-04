La plaza del Arenal brilla por el TEA

El Día Mundial de Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista, conocido popularmente como TEA, se celebra mañana, 2 de abril, en todas las ciudades del planeta.

El encendido de edificios en color azul por toda la provincia, es una de las manifestaciones que Autismo Cádiz pondrá en marcha en la noche del 1 al 2 de marzo a partir de las 21,30 horas. La plaza del Arenal brillará por el autismo. Allí se concentrarán familias, entidades y asociaciones que luchan por los derechos de las personas que padecen esta conocida discapacidad. Al mismo tiempo, en Cádiz, se encenderán del mismo color característico, el conjunto monumental de Puerta Tierra y la Facultad de Trabajo Social, al igual que en Algeciras la iglesia Plaza Alta y en San Fernando la iglesia Mayor y la rotonda de la Avenida Pery Junquera. Autismo Cádiz, una asociación sin ánimo de lucro pionera en Andalucía, y en España, de entre las dedicadas a atender al colectivo de personas con TEA y sus familias, ha organizado una serie de jornadas formativas dirigidas a los futuros profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación de Cádiz, mañana lunes 2 de abril de 9,30 a 12,45 horas.

Autismo Cádiz es pionera en la atención a personas con TEA mayores de 18 años

Durante el día, se realizarán campañas de sensibilización en los centros educativos para mejorar la accesibilidad de las personas con autismo, como la carta de la cafetería de la Facultad de Ciencias de la Educación, que estará adaptada con pictogramas e historia social de cómo funciona el edificio.

Autismo Cádiz lleva atendiendo a personas con Trastorno del Espectro Autista desde el año 1980, y actualmente se ocupan de 260 familias de las cuales 73 son de Jerez. "Nuestro principal objetivo es luchar para que las personas con TEA tengan un diagnóstico precoz, que puedan estar atendidos desde el primer minuto de vida. Tienen una falta de apoyo muy grande por la sociedad y sobre todo por el sistema educativo. Es necesario que puedan desarrollar sus habilidades para que en la etapa adulta tengan posibilidades de entrar al mercado laboral al igual que otras personas, sobre todo en el sector del empleo público", señala José Sabido, presidente de Autismo Cádiz.

Autismo Cádiz es la asociación pionera en Andalucía tras llevar 25 años trabajando en la atención especializada a personas con Trastorno del Espectro Autista mayores de 18 años, abarcando actualmente todos los servicios a lo largo de todo el ciclo vital de la persona con autismo. "Los chicos aquí están muy contentos, y las familias aún más. Están tranquilos sabiendo que están aquí, que están felices, que conviven y que se sienten realizados", explica Sabido. Cabe destacar, que la asociación cuenta con un servicio de apoyo educativo en el que se facilitan las adaptaciones curriculares para que los jóvenes puedan obtener un título, imprescindible para obtener un puesto de trabajo. Al mismo tiempo, Autismo Cádiz lleva a cabo diferentes proyectos laborales en colaboración con diferentes entidades, que ayudan a la inserción laboral de estas personas una vez terminado el ciclo educativo.

'Rompamos juntos barreras por el Autismo. Hagamos una sociedad accesible' es un año más, la campaña que mueve la federación Autismo Europa y con ésta, todas las asociaciones que trabajan por el mismo objetivo común. "Como vemos que la sociedad no se ha hecho accesible para las personas con autismo, es necesario reforzar esta campaña de sensibilización para incidir no solo en la sociedad, sino también en las Administraciones Públicas", comenta el presidente de la asociación provincial. El objetivo de esta campaña es dar a conocer las barreras a las que se enfrentan cada día las personas con TEA, porque eso reforzará su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, y por otro lado, no menos importante, llamar la atención a la sociedad para que se implique y actúe para así 'romper barreras por el autismo' y contribuir a una sociedad más inclusiva y accesible.

Hoy las redes sociales estarán repletas de fotos acompañadas del hastag #DiaMundialAutismo con el gesto simbólico de 'romper barreras' rompiendo el cartel de la campaña internacional. Únete, tú también puedes aportar tu granito de arena.