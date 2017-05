Armstrong, ex CIA: "El CNI sabe más del Magreb que nuestros servicios"

"El CNI español tiene mejor inteligencia sobre el Magreb que la comunidad de los servicios de información de Estados Unidos". Fulton Armstrong (Nueva York, 1954), el hombre que realiza esta afirmación, tiene base sobrada para hacerlo. Durante más de 30 años trabajó en agencias de espionaje e inteligencia norteamericanas, desde la CIA y sus ramas especiales, pasando por órganos asesores del Senado, hasta incluso el NSC (Consejo Nacional de Seguridad) de la propia Casa Blanca.

Armstrong atiende a este periódico en un céntrico hotel de Jerez tras pasar 20 horas saltando de avión en avión, desde Costa Rica hasta Andalucía. Al día siguiente, 200 estudiantes de la Universidad de Cádiz van a abarrotar el salón de la Facultad de Derecho de Jerez, sede del 'Ágora de Seguridad/UCA-Eulen", para escucharlo. Durante dos horas ofrecerá un completo resumen sobre la obtención de inteligencia, aderezado con casos de su experiencia en Latinoamericana.

Fulton Armstrong dirigió el Centro contra el Crimen y Antidrogas de la propia CIA

La fatiga del largo viaje no mella la lucidez de análisis del ponente invitado, ni tampoco su bien entrenada y hermética cautela profesional: "El Centro Nacional de Inteligencia español posee una ventaja de la que nosotros carecemos -prosigue Armstrong-. Comparativamente con los órganos de nuestra comunidad de inteligencia, es chiquito. Pero las grandes burocracias no hacen inteligencia de una manera eficaz", reflexiona este experto en seguridad.

Fulton Armstrong hace una imperceptible pausa y añade: "Además, los agentes del CNI, tanto operativos como analistas, no se interfieren el canal unos y otros. El operativo de campo sabe que luego será analista, al igual que sucede en el MI-6 inglés. En nuestros servicios existe una distinción artificial entre ambos cometidos, que genera desconfianzas o cotos cerrados".

El ex alto cargo de la CIA apunta una sonrisa, antes de brindar un ejemplo: "Cuando fui NIO (acrónimo inglés para Directivo Nacional de Inteligencia, puesto del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, equivalente a secretario general técnico en España), nombré como segundo a un agente operativo. Me preguntaron por qué lo hacía. Pues porque un operativo sabe la mierda que es la gran parte de la información que recibimos por esos canales. Sólo él podría apartarla. Los analistas no tienen esa capacidad".

Durante su intervención en el 'Ágora de Seguridad/UCA-Eulen', un foro que la Universidad gaditana desarrolla con intervención de funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, ex directores del propio CNI e incluso de otros servicios de inteligencia, Fulton Armostrong apelará a sus dotes como actual profesor en la American University para señalar las diferencias entre Información (recolección de datos realizada sobre el terreno por operativos) e Inteligencia (proceso resultante de someter esa información y otras procedentes de fuentes distintas al análisis de expertos, para brindar opciones a los gobernantes o decisores).

Amstrong, quien además de responsable en el CNC y la CIA para Latinoamérica dirigió el Centro Antinarcóticos y contra la Criminalidad en esta última agencia, se muestra reservado al ser preguntado respecto a la colaboración entre los servicios de inteligencia españoles y estadounidenses. "Bajo la presidencia de Clinton fue excelente. Necesitábamos el respaldo de Europa y de España, y colaboramos mucho. Yo siempre he abogado, tanto en la CIA como en la Casa Blanca, por el aumento de colaboración entre España y EEUU respecto de América Latina, pues cuando hemos formado equipo juntos, siempre hemos alcanzado varios éxitos.

"Fui yo quien impulsé el intercambio de analistas entre ambos países -admite Armstrong-. Veníamos a España cada seis meses y, tras otros seis, los españoles viajaban a Washington". "Por causa de la confidencialidad a la que estoy obligado no puedo brindar ejemplos de casos operativos -se excusa- pues podía incurrir en revelación de secretos. Pero sí puedo decir que alcanzamos excelentes resultados en el ámbito analítico. Me consta que esa colaboración se recuperó durante el mandato de Barack Obama, según me reconocen mis amigos en el Departamento de Estado".