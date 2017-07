Aseguran que priman "criterios profesionales" en el plan Emple@Joven

La teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, ha explicado en respuesta a las últimas publicaciones sobre el proceso de incorporación de beneficiarios del plan de empleo Emple@Joven, que el Gobierno municipal "prima criterios profesionales y de idoneidad, en cuanto a la continuidad de los proyectos, en los procedimientos de contratación".

La teniente de alcaldesa se ha referido así a la noticia sobre el caso particular de un joven que cumple 30 años en breve y cuya queja "no tiene sustento", pues él ya optó a una plaza en un proyecto Emple@Joven "para la que no fue seleccionado y ahora pretende que se convoque cuanto antes otra plaza que hay prevista para este mismo programa, con la intención de poder presentarse". "Sin embargo, -añade- la convocatoria de esta otra plaza no está prevista hasta el próximo semestre, dado que el proyecto del que se trata tiene una duración de 12 meses".

Álvarez ha añadido que la realización de los proyectos de los planes de empleo y su calendarización "está enfocada a la consecución del mejor impacto, tanto para el servicio en el que se enmarca, como para los ciudadanos a los que se dirige y en este calendario, es posible que ciudadanos como este joven se vean perjudicados porque cumplen su edad, pero no otros jóvenes que con su misma titulación podrán optar a este puesto cuando se produzca la selección".

Laura Álvarez ha añadido que, en este caso, desde el Área de Cultura al que corresponde el proyecto, "se ha entendido que es mejor mantener durante un periodo mayor el servicio que van a prestar los historiadores contratados durante seis meses, uno tras otro, que contar con dos historiadores trabajando al mismo tiempo durante un periodo menor".

Hay que recordar que el jerezano en cuestión, Javier Jiménez López de Eguileta, que el próximo 28 de julio cumplirá 30 años, optaba a una de las tres plazas de historiador dentro de uno de los 52 proyectos con cargo a la iniciativa Emple@Joven, para la que salió elegido un joven que se incorporó a trabajar a principios de mayo pasado. Jiménez asegurá que desde el Ayuntamiento le informaron que "de forma inmediata se procedería a la convocatoria de las otras dos plazas que aún restaban", que aún no han sido convocadas. A la desesperada, Javier denunció esta situación en Impulso Económico donde le confirmaron que esas plazas "no se van a convocar hasta septiembre u octubre próximos, y que no pueden hacer nada porque no tienen suficiente personal para tramitar los expedientes, y que desde la Junta tampoco". Lo que supone que para dicha fecha, el afectado ya habría cumplido 30 años y pasaría a formar parte de la iniciativa Emple@30+, "a la que concurren muchas personas y las posibilidades cambian y sólo queda una plaza de historiador", se queja el jerezano, que, según fuentes fiables, quedó en segundo lugar en la convocatoria de las tres plazas de historiador del plan Emple@Joven, así que parecía cubrir los "criterios profesionales y de idoneidad en los procedimientos de contratación", a los que hace referencia el Consistorio en su nota.