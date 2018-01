La Asociación de Personas Sordas, "ahogada" por una deuda del IBI de un terreno en Chapín

La Asociación de Personas Sordas (Apesorje) hizo ayer un llamamiento al Ayuntamiento para poder desarrollar sus actividades en un nuevo local adecuado a sus necesidades y pedir un 'plan adaptado' para pagar los 9.000 euros que le reclama de impuestos por un terreno que le cedió el Ayuntamiento en 2008 y del que renunciaron el año pasado.

El presidente de la entidad, Pedro Jesús Vega, explicó que "aquí no pagamos por el local -calle Santo Domingo-, así que creíamos que estaríamos exentos también cuando nos cedieron el terreno por Chapín. La sorpresa nos llegó el año pasado cuando nos notificaron la deuda de 9.000 euros del IBI de cuatro años. Nosotros no tenemos dinero para asumir ese gasto y la alcaldesa, Mamen Sánchez, conoce nuestra situación".

Cuando llegó la carta de Jereyssa el año pasado, la junta de Apesorje se reunió con el gobierno para exponer la problemática, "y allí nos dieron los pasos a seguir. El primero, renunciar a la cesión administrativa para no seguir cargando los recibos y así hicimos, como también un aplazamiento del pago. La cosa es que nos han seguido enviando recibos, lo devolvemos porque así nos indican, pero aparecemos como morosos".

Por otro lado, desde Apesorje pusieron énfasis en que el actual local de la asociación "se queda pequeño". "Para nosotros esto no es sólo un sitio de trabajo, sino de reunión, de convivencia, hacemos muchos ruido porque no nos escuchamos y molestamos a los vecinos", reconoció el presidente, añadiendo que "lo ideal sería una nave o antigua bodega abandonada, que las hay en Jerez, o un local de similares características que se adapte a nuestras necesidades. Que tenga sitio al aire libre, que no haya vecinos cerca para no molestar...".

Cabe subrayar que en la actual sede también se encuentran la Asociación Jerezana de Mujeres Sordas (Ajemosur), el Club Deportivo de Sordos de Jerez, la Asociación de Jóvenes Sordos y la provincial de personas mayores sordas (Gapemaso).

La asociación también ofrece el servicio especializado Andalucía Orienta, que antes estaba ubicado en un local contiguo a Apesorje, y que actualmente está en el centro social Blas Infante. "Nos afecta enormemente al no poder estar cerca, puesto que se tiene que desplazar la intérprete continuamente", apostilló Vega.

"Llevamos 47 años trabajando, y 40 en este local, y está claro que las necesidades no son las mismas. Somos una de las asociaciones más antiguas de Jerez y nos sentimos ignorados por el Ayuntamiento", subrayó el presidente de Apesorje. Vega -que estuvo acompañado por Aurora Barbadilla y la intérprete Amparo Galán- lanzó un último mensaje al Consistorio: "Hay mil personas con discapacidad auditiva en Jerez y atendemos a personas de Sanlúcar, Chipiona, Cádiz e incluso de Sevilla. Nuestra mayor preocupación es el tema del IBI, sabemos que tenemos que pagarlo pero queremos ver cómo lo podemos hacer porque el dinero que tenemos es para pagar a los trabajadores. Si nos obligan a pagarlo sin adaptarlo nos ahogan, la asociación se 'va'".