Aspanido recuerda a Juana Zarzuela

La Fundación Down Jerez Aspanido celebró ayer un acto de reconocimiento a la fundadora de la asociación, Juana Zarzuela, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. En esta cita, a la que asistió la alcaldesa, Mamen Sánchez, se descubrió una placa en memoria de Zarzuela y se proyectó el vídeo de la campaña 'Auténticos' impulsada por Down España. El acto contó con la intervención de Rafael Moreno, presidente de la Fundación Down Jerez Aspanido, y Fabián Cámara, presidente de Down España.

Moreno recordó la importante trayectoria de Juana Zarzuela apostando por la integración social de las personas con síndrome de down, destacando que la asociación ha continuado trabajando en el último año en todos los proyectos impulsados por su fundadora, entre ellos el denominado Patio XXI, en colaboración con el Ayuntamiento, ya que "de este carro tenemos que tirar todos, como a ella le gustaba decir". Por su parte, Cámara destacó que "yo aprendí muchísimo de ella y en Down España la echamos mucho de menos. Hoy sería su cumpleaños y es el Día Mundial del Síndrome de Down, y tenemos que seguir reivindicando que son personas, con sus capacidades y con sus limitaciones, como todos los demás, y nuestra obligación es darles alas y darles la oportunidad de ser dueños de sus vidas".

La alcaldesa tuvo un recuerdo muy cariñoso de Juana Zarzuela, resaltando que fue durante todos los días de su vida "luchadora y batalladora". La regidora recordó la ilusión con la que Ayuntamiento y Aspanido presentaban el proyecto Patio XXI, destacando que "vamos a seguir trabajando juntos, porque eso es lo que ella quería". Tras el descubrimiento de la placa, dedicada a la memoria de Juana Zarzuela, todos los asistentes disfrutaron de la proyección del vídeo de la campaña 'Auténticos', con la que Down España reivindica la visibilidad de las personas con síndrome de down, "con sus opiniones, personalidad, sentimientos, relaciones, y capacidades al igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana".