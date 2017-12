Aterriza el 'pasajero un millón'

"Qué casualidad, no me toca la lotería pero me ha tocado esto. Vengo por trabajo, pero he empezado bien el viaje". Estas fueron las primeras palabras de Ángel Pereira, el 'pasajero un millón' del aeropuerto, que aterrizó en un avión Airbus 319 de Iberia, procedente de Madrid pasada la una de la tarde. El director del aeropuerto, Iván Rodríguez, recibió a pie de avión al pasajero, que reconoció que "vengo a Jerez varias veces al año" por cuestiones de trabajo. "Me dijeron que iba a tener un recibimiento especial -risas-. Esto se me va a quedar para siempre grabado", dijo Pereira, quien recibió un ramo de flores, un estuche con vino de la tierra y un cartel conmemorativo.

El aeropuerto celebró con este acto simbólico la "importante recuperación" que ha experimentado el tráfico en el aeródromo jerezano desde 2015. La actividad del aeropuerto no alcanzaba la cota del millón de usuarios en términos anuales desde 2011, por lo que la consecución de esta cifra representa "todo un hito en la evolución de su tráfico".

En ese aspecto, el aeropuerto marcó un punto de inflexión en 2015, al conseguir su primer incremento anual (un 8,6%) en la cifra de usuarios desde 2007 (cuando se llegó a 1.607.968 pasajeros). Con ello, lograba invertir la negativa tendencia que los efectos de la crisis habían impuesto en los registros de tráfico.

El dinamismo del mercado doméstico y el tirón de la actividad foránea han sido claves -según el aeropuerto- en esta recuperación, que se ha traducido en un significativo ritmo de crecimiento en el tráfico de pasajeros durante los tres últimos años (8,6 % en 2015, 11,3% en 2016 y 13,7% hasta octubre de 2017).

La colaboración con las instituciones encargadas de la promoción turística y de negocios de la provincia, así como las diferentes líneas de trabajo puestas en marcha por Aena "han supuesto un importante sustento para ese cambio de tendencia".

Entre las líneas de trabajo lanzadas, desde Aena destacan la rebaja de las tarifas aeroportuarias, las bonificaciones por la implantación de nuevas rutas, la elaboración de casos de negocio y análisis de mercado sobre conexiones con potencial para el aeropuerto, la asistencia a ferias internacionales de primer nivel, la promoción de rutas recién inauguradas o los servicios más competitivos en precios para las compañías aéreas.

Todas estas áreas de actuación se recogieron en un plan de marketing presentado en 2014, que ha servido como hoja de ruta para orientar el crecimiento del aeropuerto de Jerez a medio plazo.

Cifras como el alza de tráfico acumulado en lo que va de 2017 o los asientos y vuelos programados por las aerolíneas para la temporada de invierno -aumentan un 15,8% y un 5%- "reflejan no sólo la eficacia de esas medidas, sino también la confianza de las compañías en el recorrido del destino Cádiz y su provincia".