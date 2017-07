La Audiencia da la razón a Pacheco y le otorga otro permiso penitenciario

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha concedido al ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco su segundo permiso penitenciario. La solicitud a la que ahora se ha dado luz verde proviene del recurso que el ex regidor interpuso ante este órgano judicial después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria denegara a finales del pasado año (en diciembre concretamente) la solicitud que planteó para empezar a disfrutar de salidas en libertad una vez cumplida la tercera parte de las condenas impuestas.

Por el momento se desconoce si Pedro Pacheco aprovechará el último fin de semana del corriente mes de julio para salir en libertad y reunirse con su familia si bien fuentes cercanas a su círculo de amistades apuntan a la posibilidad de que una estos tres días de permiso a los tres de agosto, con lo cual estaría casi una semana (seis días en concreto) lejos del módulo de respeto número 10 del centro penitenciario Puerto 3 donde cumple condena en la actualidad.

Con todo, es especialmente reseñable el comportamiento modélico demostrado por el ex alcalde en su último permiso penitenciario en el que no concedió entrevista alguna, se mantuvo alejado del 'circo mediático', quedó alejado de cualquier posible problema y se limitó, durante tres días, a disfrutar de su familia (especialmente de su nieta a la cual no conocía, después de que se negara en redondo a conocerla en prisión) así como a llevar una existencia absolutamente normal. No en vano, el círculo íntimo del ex alcalde acudió a su casa durante los tres últimos días que estuvo de permiso para, simplemente, saludarle y departir con él.

Estos hechos, sin duda, han pesado suficientemente en el expediente de Pedro Pacheco en su estancia en prisión, donde fuentes cercanas destacan que "es una persona muy querida por su vocación de servicio a los demás".

No en vano, a este respecto hay que señalar que se ha erigido en el encargado de tramitar todo tipo de instancias judiciales a sus compañeros de módulo. Hay quien asegura que, incluso, se ha hecho con un cartel en el que reza "Asesoría Jurídica" que coloca en sus horas libres junto a su asiento en la biblioteca del centro penitenciario haciendo de esta forma valer su condición de abogado (cargo que desempeñó en la extinta Caja de Ahorros de Jerez).

De otro lado, cabe destacar que recientemente la Audiencia Provincial ha dictado la ejecutoria de la sentencia del caso 'Casa del Rocío'. En pocas palabras, este hecho judicial viene a suponer la orden de que se haga cumplir la sentencia impuesta por este juicio. Como se recordará, en este caso en concreto Pedro Pacheco fue condenado a un año y diez meses de prisión así como a 13 años de inhabilitación por delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración. Los esfuerzos de su abogado, Manuel Hortas, radican en estos momentos en evitar que esta condena se sume a las anteriores, lo cual tendría un efecto negativo en lo que a la concesión de permisos se refiere. Una de las claves radica, según pudo conocer este medio, en el hecho de que cuando aconteció este episodio legal el alcalde carecía de antecedentes legales y, por tanto, la pena no debería ser añadida a las que ya cumple por los casos 'Asesores' y 'Estación de Autobuses'.