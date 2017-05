Ausencia de incidentes graves en las primeras jornadas del Gran Premio

Además, según informó en redes sociales la delegación provincial de la Junta de Andalucía, el parking C del interior del circuito tuvo una ocupación del 70%. Esto supone un aumento de más del doble de asistencia con respecto al año pasado en un lugar donde se pueden estacionar un total de 8.000 vehículos. El parking D, junto a la acampada, sí estuvo al 100% de ocupación.

Ante el aumento de desplazamientos, la inspección técnica de vehículos llevada a cabo en algunas de las carreteras que daban acceso al circuito provocó que algunos de los moteros tuvieran que hacer frente a aquello que temieron durante la semana: una multa por no tener reglamentados los papeles de su máquina o no coincidir su permiso de conducir con las características de la moto manejada.

Juan Carlos I estará presente en la 3.000

Juan Carlos I no se dejó ver el sábado de entrenamientos cronometrados por el paddock del Gran Premio de Jerez, suceso que ocurrió por primera vez el pasado curso, cuando incluso se le cantó desde la zona de Pelousse "que bote el rey". No obstante, el Su Majestad el Rey Emérito sí que estará presente hoy en el circuito para ver cómo se disputa la carrera número 3.000 del mundial de motociclismo, una prueba en la que Dani Pedrosa saldrá desde la pole, a pesar de ser Valentino Rossi el que comanda la clasificación general. Su Majestad no está acostumbrado a perderse las carreras del Gran Premio de España y es un asiduo en el Paddock, por el que cada año se puede ver circular a diferentes personalidades. El despliegue de seguridad será similar al de las dos jornadas anteriores, en una jornada en la que también se espera que estén en el circuito el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, y el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández.