Autobuses urbanos y taxis, otros dos sectores ampliamente beneficiados por la celebración

El transporte en Semana Santa es esencial. Desde el seno de la Asociación Jerezana del Teletaxi se cifra en un 50% el incremento del trabajo de los profesionales del volante, los cuales suelen pasar de una recaudación media que ronda los 60 euros a los 90 o incluso 100. Es una buena época en un 'negocio' tan particular como el taxi, donde hay días en los que conductores se van a casa con las manos casi vacías. Este gremio puede llegar a prestar servicios por valor superior a los 96.000 euros durante la Semana Santa, de los cuales 32.000 euros serían atribuibles al hecho de que haya cofradías en las calles de la ciudad. "Obviamente dependemos de numerosos factores externos del que el más importante es la lluvia. Si llueve no hay procesiones, no hay clientes que quieran ir al centro y, por tanto, todo se queda en absolutamente nada", destacaron a este medio fuentes de esta asociación jerezana deprofesionales del taxi.

La celebración provoca, evidentemente, que la gran demanda se produzca desde las horas de la sobremesa previas a las salidas procesionales y el retorno cuando la medianoche ronda los relojes. El autobús es uno de los grandes aliados. De media, cada uno de los autobuses urbanos de Jerez presta servicio a unas 320 personas al día, según se desprende de los últimos datos. La demanda, según fuentes del comité de empresa, puede incrementarse en un 25% durante estos días, lo que supondría del orden de casi 21.000 pasajeros más que en una semana normal. No en vano, a diario los autobuses urbanos prestan servicio a unos 14.000 viajeros, es decir, unos 98.000 a la semana. Todo ello genera un movimiento económico añadido de 23.100 euros, que se incrementarían a 92.200 si se contabilizaran también los usuarios habituales de dicho transporte.