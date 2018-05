El Ayuntamiento dice que esta Feria ha sido "histórica"

"Una Feria histórica". El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, hizo balance general ayer de la celebración de la fiesta, de la que destacó, en primer lugar, que la confluencia del primer fin de semana con la celebración del Mundial de Motociclismo "fue un reto para la ciudad que hubo que afrontar debido a las circunstancias del calendario. Una primera fase que salió muy bien. Nosotros teníamos también la obligación de que la Feria estuviera lista para la llegada de las motos, aunque no hubo mucha afluencia de moteros en ella".

Asimismo, hizo referencia a la celebración de la entrega del Caballo de Oro a la Guardia Real, que tuvo lugar el viernes, "que ha sido un acontecimiento para Jerez muy bien recibido. En general a todo el mundo le ha encantado la celebración con la asistencia de la Infanta Elena y la posterior exhibición de la Guardia por el entorno del González Hontoria y el propio Real. Ha dado una imagen de Jerez para el recuerdo".

Camas: "El 99,9% de las personas que va a la Feria lo hace con un talante cordial"

En materia de seguridad, Camas apuntó que la presente edición "ha tenido menos incidencias que la Feria del pasado año, ha habido muchos controles en venta ambulante, algunos robos de motos, coches y varias detenciones que son intervenciones rutinarias. Lo que sí se ha demostrado es la rapidísima actuación de la policía en todo momento, cortando situaciones de tensión". Al respecto, el delegado dijo que la violencia en las personas "no es previsible y pasa en Feria y fuera de ella. Lo importante es la intervención de la policía". Sobre la imagen ofrecida por algunos informativos que destacaban que la Feria de Jerez es de las más conflictivas, Camas aseguró que dicha información "no es cierta. Si la violencia no es admisible, tampoco lo es quien intenta dañar nuestra feria. No es de jerezanos, ni de buenos vecinos poner por delante incidencias que se dan a lo largo de todo el año, y más aún por un sitio por el que pasan decenas de miles de personas. El 99,9% de las personas que va a la Feria va con un talante cordial y de pasárselo bien". En cuanto a la afluencia de público, la calificó de "muy buena durante todos los días, con una ocupación bastante importante. Se ha notado además un aumento de visitantes. Así que, una Feria histórica para la ciudad y para el patrimonio ecuestre por el Caballo de Oro y las motos".

En cuanto a la permisividad de fumar en las casetas, tal como se ha visto y comprobado, "me parece una novedad porque cada vez hay menos fumadores. Si se ha fumado, pues está muy mal y habrá que controlarlo mejor". Sobre la música discoteca, apuntó que se le está "poniendo coto" para que suene en las horas que exige la normativa municipal (que es a partir de las 12 de la noche), "pero el camino a seguir es el del ordenamiento que marca nuestra cultural, y si tenemos que revisarlo lo haremos pero no unilateralmente, será consensuado. El borrador está planteado y lo tienen los partidos y quien lo quiera. Pero la defensa debe ser de nuestra cultura y de lo que rodea el flamenco, el vino, el caballo, la iluminación y el enclave que tiene la Feria". Respecto a la accesibilidad, defendió que la Feria "es todo lo accesible que puede ser un recinto como es la Feria. Todas las casetas lo eran. Asfaltarla por ahora no lo vamos a hacer".

El delegado reconoció que hay que ser "muy constante y vigilante", ya que ha habido casetas que han ofrecido cartas sin precio. "El feriante viene a hacer dinero y el tema de la subrogación hay que normalizarlo porque ya hemos visto que hay caseteros que abandonan al que lo ha contratado porque no les va bien. Nuestra Feria es muy particular y hay que saber combinarla con el negocio porque gestionar una caseta es muy complicado y hay algunos que no son muy profesionales, como en todo. Eso hay que normalizarlo. Pero necesitaríamos tener un ejército de inspectores e ir multando a todo el mundo, pero eso sería un escandalazo también".