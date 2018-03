El Ayuntamiento y ONCE se unen para las actividades de la organización

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha recibido al director en Jerez de la ONCE, Cristino Ortuno, y Milagros Rodríguez, miembro del consejo territorial en Andalucía de la entidad. En este encuentro, los representantes de la ONCE han presentado las actividades previstas para celebrar en el mes de junio en Jerez la 'Semana de la ONCE', ciclo al que la alcaldesa ha ofrecido la colaboración municipal. Ambas partes han destacado la voluntad de seguir trabajando de forma conjunta en la promoción de acciones dirigidas a la integración social y a la eliminación de barreras para apostar por una sociedad más inclusiva.

Desde la ONCE, se ha adelantado que en esta edición de la 'Semana de la ONCE', se va a apostar por hacer más actividades fuera de la sede, para integrarlas más en la ciudad, idea que ha sido muy bien recibida por la regidora.

Por otra parte, la alcaldesa ha felicitado a la organización por la celebración de la XVI Bienal de Música de la ONCE , que contará con dos conciertos en Jerez. En Jerez se celebrará el próximo jueves 15 de marzo en la Basílica del Carmen, a las 20,45 horas, con la actuación del Orfeón Fermín Gurbindo de Madrid y contará como artistas invitados con la Coral de la Capilla Musical Catedralicia de Jerez, que dirige Ángel Hortas. El día 16 de marzo, a las 20 horas, el escenario será la Sala Compañía con la actuación de Ignasi Terraza y Gladston Galliza. La entrada para ambos conciertos es gratuita, y las invitaciones pueden recogerse en la sede de a ONCE en Jerez, de 8 a 15 horas y de 18 a 21 horas.