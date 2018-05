Ayuntamiento y PP vuelven a enfrentarse por la PIE y el Presupuesto

Ayuntamiento y PP continúan con su enfrentamiento por el presupuesto municipal y por la PIE. La secretaria local del PP, Lidia Menacho, declaró que "quien no paga a los proveedores, quien no garantiza la prestación de los servicios públicos por impagos, quien se salta la ley e incumple sus compromisos con otras administraciones no puede dar lecciones. Quien tiene secuestrada a Jerez es Mamen Sánchez y su gobierno". "¿La deuda de Urbaser de 2017 es del PP? ¿La deuda de Comujesa de 2017 es del PP? Mamen Sánchez dedica más tiempo a mentir y buscar excusas que a gobernar y sacar a Jerez hacia delante", afirmó Menacho.

Desde el gobierno local respondieron ayer subrayando que "que a pesar de las amenazas veladas del PP, no vamos a permitir que Jerez pierda los 12,5 millones euros de inversiones recogidos en los Presupuestos de 2018 ni el secuestro de la PIE, pese a la colaboración del candidato popular para que ello suceda". "La situación económica del Ayuntamiento es heredada y responde a la gestión de la pasada legislatura con 100 millones de euros en opas, facturas en el cajón, pagos de sentencias judiciales de empresas a las que se les debe dinero, devolución de 48 millones de la PIE adelantada al PP y gastada en la pasada legislatura y el pago de 100 de fondos ICO del Gobierno de la señora Pelayo", insistió el teniente de alcaldesa, Santiago Galván.