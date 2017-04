El Ayuntamiento y la UCA maridan la gastronomía y la investigación

La investigación y la gastronomía se darán la mano este viernes en el Alcázar de Jerez a través de la iniciativa 'La ciencia se come. Ciencia e investigación en torno a la alimentación'. Con un amplio abanico de actividades relacionadas con la innovación tecnológica aplicada a la alimentación y gastronomía fue presentado ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento este evento destinado no solo a los universitarios, sino a todos aquellas personas que decidan acudir sin inscripción ni registro. La Universidad de Cádiz (UCA), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y el Ayuntamiento de la ciudad quieren así potenciar una vez más Jerez como ciudad universitaria, sacando el ámbito académico de las aulas que siempre acogen las clases.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, y el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, presentaron de manera conjunta una jornada que durará todo el día. En dicha presentación les acompañaron Laura Álvarez, teniente de alcaldesa de empleo, recursos humanos y deportes, y el director general de proyección científica del ente universitario, Juan José Vergara.

En realidad, esta iniciativa trata de realizar un trabajo divulgativo con el desarrollo de diferentes actividades relacionadas con la alimentación y la nueva cocina. Habrá 'showcooking', talleres divulgativos, charlas con investigadores, tertulias, catas científicas y un concurso de coctelería. Tal y como señalaba el director de proyección científica de la UCA, Juan José Vergara, el amplio abanico de actividades a realizar será libre y gratuito, sin tener que pasar anteriormente por una inscripción, pago o matriculación previa. No obstante, para acudir a las catas si hará falta rellenar anteriormente un formulario, puesto que el número de plazas será limitada a unas 30 personas.

"Vamos a redescubrir la actividad cotidiana de la ciencia, su aplicación doméstica. Vamos a acercar a la ciudadanía la labor que hacen los científicos y los investigadores, que sin duda merecen mucha más visibilidad en nuestra sociedad y necesitan más apoyo, debiendo ser los auténticos modelos de nuestra juventud, porque su labor es fundamental en todo el progreso, el desarrollo y demás... En la gastronomía también", señalaba Mamen Sánchez durante la presentación. La regidora socialista no dudaba en afirmar que, como no podía ser de otra forma, los vinos del Marco del Jerez tendrían una importancia destacable dentro de esta jornada: "Lógicamente, nuestro vino de Jerez va a tener mucho peso en estas jornadas de La Ciencia se come".

Como siempre, el rector de la UCA no dudó en afirmar que la apuesta del ente es potenciar Jerez como ciudad universitaria. "Nuestra propuesta es acercar el campus a la ciudadanía y hacer de Jerez una ciudad más universitaria si cabe", dijo Eduardo González, que hacía hincapié en el gran apoyo recibido por parte de diferentes entidades privadas y públicas que hacían posible la celebración de esta feria de la ciencia: "Además, habrá más de 80 investigadores y más de 100 voluntarios de la UCA".

"¿Qué vamos a hacer?", preguntaba González en la rueda de prensa celebrada en el consistorio jerezano ayer por la mañana: "El compromiso es divulgar la innovación y el conocimiento donde éste se encuentra arraigado. Y creo que en este campus de Jerez, la agroalimentación y la vitivinicultura es especialmente importante, por eso lo venimos a mostrar el próximo viernes. Hay más de 30 actividades, charlas divulgativas, catas científica y me gustaría destacar que habrá stand de empresas. Allí podrán presentar lo que quieran de la hostelería y sus singularidades. Todos van dentro de un plan dirigido a pequeños jóvenes y adultos".

Por último, el evento se celebrará en el conjunto monumental del Alcázar, por lo que el rector de la UCA tampoco dudó en señalar que "tenemos un campus, pero parece que el Alcázar se está convirtiendo en otro de nuestros centros".