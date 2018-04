El Ayuntamiento adeuda unos 20 millones a Urbaser solo de 2017

El gobierno municipal lleva meses afirmando que el Ayuntamiento se retrasa cada vez en el pago de facturas a proveedores porque se están reconociendo abonos del anterior mandato. De hecho, tras reunirse con el Ministerio de Hacienda el pasado jueves, el ejecutivo emitió un comunicado donde puso como ejemplo que "ahora" se ha tenido que contabilizar una deuda no reconocida con Urbaser, la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, de 20 millones de euros de 2013 que ha contribuido a hacer aún mayor el retraso en el pago de facturas en más de dos meses -ayer la alcaldesa, Mamen Sánchez, reiteró esta afirmación-. En cambio, y a preguntas de este periódico tras consultar el vigente plan de ajuste y los resultados de la liquidación del año pasado, el delegado de Economía, Santiago Galván, reconoció que este débito se ha ido reconociendo de manera progresiva desde 2015 -no es de "ahora", tal y como afirmó la regidora- y que, incluso, se ha ido liquidando en parte desde entonces.

El edil explicó que la deuda "actual" con la concesionaria es de 27.296.166,80 euros y mostró una evolución del débito con esta sociedad. Así aseguró que a finales de 2013 los impagos ascendían a 9,6 millones de euros pero que esta cuantía fue incrementándose en años sucesivos hasta alcanzar los 33 millones de euros a finales del año pasado por, entre otros motivos, este paquete de 20 millones de euros por impagos no reconocidos que fueron "aflorando" tras reclamaciones judiciales de la empresa y que se han ido conociendo de manera progresiva mientras se intentaba cerrar la contabilidad de la desaparecida Aguas de Jerez, la empresa municipal que tenía encomendado este servicio.

Se da la circunstancia de que en el avance de los resultados de liquidación del pasado ejercicio, que forma parte del expediente del presupuesto municipal aprobado semanas atrás por el pleno municipal, se muestra que buena parte de la deuda con la concesionaria corresponde a facturas del pasado año. En este documento se recoge que los servicios de recogida de residuos y de limpieza viaria supusieron un coste total para el Ayuntamiento de algo más de 20 millones de euros (11,7 y 8,3 millones, respectivamente) de los que el Ayuntamiento solo había pagado poco más de 79.3000 euros (el documento de liquidación tiene fecha 1 de marzo). Por lo tanto, a Urbaser se le adeudaba en facturas impagadas del año pasado la cuantía de 19.971.379,24 euros.

Ante esto, el delegado de Economía señaló que esa cuantía es a "31 de diciembre de 2017" y que en estos últimos meses se ha ido reduciendo. Acto seguido, insistió en que el reconocimiento de facturas que no estaban registradas ha "penalizado" el pago de las correspondientes a los dos últimos años, de ahí que el importe de lo pagado el pasado ejercicio fuera ínfimo y que se haya incrementado el periodo medio de pago. Eso sí, insistió en que se continúa reduciendo la deuda con Urbaser que ha pasado de los 33 millones del año pasado a los 27 millones apuntado ayer.

El pasado mes de agosto el gobierno local se acogió a un préstamo para pagar sentencias por un importe que superaba los 30 millones de euros de las que un tercio aproximadamente fueron a parar a Urbaser. Para ello se liquidaron facturas no solo que estaban ratificadas por sentencias firmes (el importe rondó los 1,8 millones de euros) sino también con fallos aún no firmes (unos 749.000 euros). No obstante, el grueso del importe se lo llevó aquellos pagos pendientes que estaban reclamados en vía judicial pero que aún no contaban con pronunciamiento del tribunal (el importe superó los 7,9 millones de euros). Todas las obligaciones incluidas en este paquete corresponden a facturaciones del periodo comprendido entre enero de 2015 y mediados de 2016, tal y como se recoge en la memoria del plan de ajuste. Mientras, los 1,8 millones en facturas con sentencia firme corresponde a débitos encuadrados en los ejercicios 2011 y 2012.