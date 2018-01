El Ayuntamiento baraja adelantar la salida de la Cabalgata también en 2019

A la espera de tener recopilados todos los datos oficiales, la alcaldesa Mamen Sánchez hizo un pequeño balance de los resultados de la campaña navideña en la ciudad. Unas fiestas que la regidora calificó de "éxito" por la respuesta tanto de los jerezanos como de los visitantes. "Creemos que ha sido un mes de diciembre más todos estos días de enero muy importantes para Jerez", resaltó.

Mamen Sánchez afirma que en los Claustros "se han batido récords" de visitantes El Gran Visir se vio obligado a ampliar su horario para atender la llegada de niños

En primer lugar, Mamen Sánchez reconoció que la celebración de las zambombas ha sido fundamental para la ciudad durante el mes de diciembre. "Creo que hemos tenido esa primera parte de la Navidad en la que la zambomba ha destacado", dijo, añadiendo que "afortunadamente ha sido traer beneficios para nuestra ciudad".

En este punto, y tras los llenos que ha registrado la ciudad especialmente durante el puente de diciembre y los fines de semana, la alcaldesa hizo hincapié en la necesidad de "seguir cuidando y mimando" la celebración de las zambombas. Por estos motivos, avanzó que de cara al año que viene "nos queremos marcar retos más altos". "Sobre todo queremos definir muy bien qué es la zambomba y potenciar al máximo lo que es la zambomba jerezana tradicional", dijo.

De este modo, la alcaldesa adelantó que ya se está colaborando también con otras entidades para "hacer una guía de valoración de cuáles son las zambombas tradicionales para que el turista, la gente que nos visita, vaya mucho más directo a eso y no a cualquier zambomba que a veces pues no cumple los cánones de la zambomba". Más aún teniendo en cuenta "todo ese movimiento económico" que han supuesto estas fiestas que, además, han convertido a la ciudad en "un escaparate importantísimo".

Cabe recordar que a mediados del pasado mes de diciembre el delegado municipal de Fiestas, Francisco Camas, ya señaló que echaba de menos en Jerez "más zambombas. Se están haciendo zambombas y no está la zambomba presente. Eso es muy importante, que pongan la tinaja con el carrizo. Es muy importante porque hay gente que viene de fuera y pregunta por qué se llama zambomba: Pues se llama zambomba por este instrumento". Por ello, lamentó en que en muchos espectáculos celebrados en Jerez "no está la zambomba presente aunque sea testimonial, que no debería serlo, sino con alguien tocándola".

Mamen Sánchez destacó igualmente que en la segunda parte de la Navidad, a partir del 25 de diciembre, ha quedado patente que "estamos consolidándonos cada vez más como una ciudad que vive la Navidad, ya sin zambombas, pero muy dedicada a los niños". De hecho, aseguró que "ha sido importantísimo la cantidad de personas que de otros sitios han venido, no sólo los jerezanos, porque creo que era raro el día de la semana que nuestro centro no estaba a rebosar". La regidora destacó especialmente que los Claustros "han batido récords de personas visitando los belenes" y el Gran Visir "ya no hay forma de que puedan entrar más personas, no sólo de Jerez, sino mucha gente de la provincia y de Sevilla que han venido con sus niños al Alcázar a verlo".

Por todo ello mostró su agradecimiento tanto al Gran Visir como a los Reyes Magos por su "implicación junto con muchas entidades y muchas organizaciones, pero especialmente a ellos porque gran parte de ese éxito es cómo se lo han tomado personalmente". Por poner algunos ejemplos, Mamen Sánchez recordó que "el Alcázar con el Gran Visir ha cerrado a las 4:30 para abrir prácticamente a las 5 y han estado cerrando hasta a las 11 de la noche cuando creo que tenían que cerrar a las 8 u 8:30". "El Gran Visir, los belenes, la pista de hielo... han sido un revulsivo importante que es la tónica que tiene este Ayuntamiento, hacer actividades desde Cultura y desde Fiestas porque nos tenemos que referenciar como esa ciudad que tiene actividades culturales ya que la gente responde a las actividades que se le plantean", subrayó.

Sánchez aprovechó también su comparecencia ayer para agradecer a todo el personal de Cultura y de Fiestas la organización de la programación. "Para ellos ha sido un mes de mucho, mucho trabajo", señaló, reconociendo que merece la pena por "la respuesta de la gente. Creo que es lo que más nos satisface a todos".

Durante el balance improvisado, la alcaldesa reconoció que la buena climatología durante todas las Navidades ha sido también fundamental para que los eventos hayan tenido éxito. A pesar de que las previsiones meteorológicas hicieron temer por la Cabalgata de Reyes, finalmente el adelanto de la misma una hora y media sobre el horario habitual evitó que la lluvia estropease el día. Un cambio forzado por el mal tiempo que, sin embargo, parece haber gustado mucho, tal como reconoció ayer la alcaldesa. "También te planteas cosas. El viernes tenemos una reunión para analizar muchas cosas con la Asociación de los Reyes Magos y hay gente que, incluso, le ha gustado el horario de adelanto de la Cabalgata especialmente por los niños, por volver pronto a su casa y no tener que estar a veces hasta las once de la noche de la Adoración", aseguró. Por ello, adelantó que "vamos a ir mirando porque nuestro objetivo es siempre intentar mejorar las cosas, que la gente responda y se sienta a gusto con lo que se hace".