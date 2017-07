El Ayuntamiento reitera que sacará a concurso los terrenos de Zahav Motor

La alcaldesa Mamen Sánchez reiteró ayer que ya hay empresas interesadas en quedarse con los terrenos que fueron cedidos por el Ayuntamiento a Zahav Motor en la Ciudad del Transporte y que saldrán pronto a concurso. De este modo, la regidora respondió ayer a la empresa constructora de la nave que se encuentra en dicho suelo tras anunciar que podría acudir a los tribunales para reclamarle al Consistorio el montante de la obra realizada, un total de 2,6 millones de euros.

Sánchez recordó que en otoño pasado "el juzgado devolvió los terrenos de Zahav al Ayuntamiento. En esos terrenos había una nave que Zahav mandó a pedir a un constructor pero a nosotros el juzgado nos devuelve el terreno con la nave y, además, hay un convenio y si Zahav no cumplía con el objetivo, todo lo que construyera volvía al Ayuntamiento". La regidora desmintió ayer que el Ayuntamiento no haya recibido al constructor, como "sale hoy diciendo". De hecho, afirmó que fue recibido concretamente por el director de Patrimonio. "Nosotros no podemos pagar algo que no hemos pedido hacer y que el juzgado nos da. Tendrá que ir al juzgado", recalcó, asegurando que "nosotros estamos tranquilos de que se puede vender la parcela con la nave".

Pese a recalcar que dicho suelo debe salir a concurso, Sánchez señaló que ya hay "quien tiene interés por comprarla y hay quien tiene interés por arrendarla y Patrimonio está trabajando para sacar el concurso". "Según nuestro informe jurídico no tenemos que esperar", manifestó.