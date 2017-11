"El Ayuntamiento no nos da ni lejía para limpiar la asociación"

Los vecinos de San Benito no dan crédito a la respuesta que han recibido del Distrito a la petición de ayuda para limpiar la asociación tras las pasadas inundaciones. El presidente del colectivo La Alternativa, Juan Pedro Valenzuela, abrió ayer las puertas de la asociación -tras acabar su servicio en Protección Civil- para mostrar los efectos del temporal en el edificio, un local aún con fango. "Una vez que Bomberos quitó todo el agua solicitamos que visitaran la asociación técnicos del Distrito Rosa Roig. Vinieron dos y resulta que la culpa de todo es de nosotros por no tener seguro. ¿La culpa? La culpa es del Ayuntamiento por no haber limpiado la alcantarilla que está justo en la entrada de la asociación y estaba atascada hasta arriba. Eso lo vieron los vecinos y los propios bomberos".

"Este edificio es municipal y nosotros sacamos el seguro cuando tenemos actividades dentro. Esto lo saben bien en el Distrito porque entregamos todos los papeles. El 30 de junio terminaron las actividades, hemos estado pintando todo con nuestro dinero durante el verano y ahora que íbamos a retomar las actividades se inunda. No tenemos dinero y pedimos al Ayuntamiento que nos ayudara con fregonas, escobas y lejía. No pedíamos dinero. ¿Sabes que nos dijeron estas dos personas? Que no nos daban ni un euro, que lo que teníamos que hacer era cerrar la asociación", denunció Valenzuela.

Las salas están llenas de fango, la mitad del edificio sigue sin luz, el olor a humedad es muy fuerte, el material de oficina está para tirar y "a los jóvenes se le han caído las lágrimas al ver cómo está su pasito. El trabajo de meses e incluso años está destrozado y no nos dan ni lejía para limpiar". El presidente de la asociación criticó además que del gobierno local "no nos ha llamado nadie para interesarse por nosotros, sólo se ha preocupado la señora María José García-Pelayo". "Creemos que los políticos están para atender a los ciudadanos, no al revés. No hemos pedido nada del otro mundo, hemos pedido avíos de limpieza", subrayó el líder vecinal, quien añadió que "no nos dan nada pero aún nos deben 790 euros de 2009 de una subvención de Pilar Sánchez".

"Mejor que estas dos técnicos no hubieran venido. Insistimos que las alcantarillas estaban obstruidas y nos dicen que no hay ni un euro, que cerremos. Yo sí que cerraría esos dos buenos despachos. Pensé que vendrían con buena intención, que vendrían a ayudarnos y todo lo contrario", remarcó Valenzuela. Desde la asociación también criticaron que se haya concentrado en el Centro Social de La Granja el trámite para afectados por las inundaciones, "cuando en los distritos podrían haber habilitado este servicio para los vecinos, y no que tenemos que ir hasta allí como ovejas".