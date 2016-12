"El Ayuntamiento ya dejó de ser un problema en la legislatura anterior"

La alcaldesa Mamen Sánchez compareció el miércoles acompañada por sus concejales para hacer balance tanto de 2016 como del año y medio de mandato socialista. Durante su intervención, la regidora mostró su disposición al "consenso y diálogo con todos los grupos municipales" aunque no dudó en señalar al Partido Popular como culpable de la situación que arrastra el Ayuntamiento de Jerez. En concreto, Sánchez aseguró que los seis primeros meses de 2015 sirvieron al gobierno local "para tomar conciencia real de la verdadera situación del Ayuntamiento". Una situación, a su juicio, "ocultada y engañada por el desgobierno del PP, que hizo una gestión caótica. Fueron 4 años perdidos para Jerez y estamos viendo las consecuencias tanto en el Ayuntamiento como en la ciudad".

Tras estas declaraciones, el PP de Jerez negó que el anterior gobierno de María José García-Pelayo haya perjudicado a la ciudad. De hecho, su secretaria general, Lidia Menacho contestó a Mamen Sánchez afirmando que "después del caos que dejó el PSOE en la ciudad, el Ayuntamiento ya dejó de ser un problema en la anterior legislatura gracias a todo el trabajo que realizó el Partido Popular con María José García- Pelayo al frente del Gobierno". Por ello, añadió que "ahora el problema de Jerez es Mamen Sánchez y el PSOE".

En la misma línea, la dirigente popular subrayó que "Mamen Sánchez y mentira son palabras sinónimas y a la vista está que, después de haber paralizado la ciudad de todo el impulso que cogió en la época popular, ahora quiere aprovecharse de todo el trabajo hecho como si fuese propio". Menacho añadió que el PP "dejó más de tres millones de euros en la caja del Ayuntamiento y los proyectos hechos para hacer las obras en la plaza Belén y otras zonas de la ciudad y esto ha estado paralizado casi dos años por la falta de capacidad y de trabajo del gobierno del PSOE".

Por todo ello, la secretaria general de los populares en Jerez le envió ayer un mensaje a Mamen Sánchez: "En lugar de criticar debería estar agradecida de haberse encontrado un Ayuntamiento infinitamente mejor que el que dejó sus compañera Pilar Sánchez". Incluso, destacó que el balance de gestión realizado este miércoles por la regidora sólo demuestra que "entró mintiendo y sigue mintiendo a una ciudad que no la quiere como alcaldesa y si realmente apreciase esta ciudad lo más sensato que podrían hacer es irse y dejar que gobierne la lista mas votada por los jerezanos". "Mamen Sánchez y el PSOE no tienen proyecto para Jerez. Ahora mismo Jerez no tienen gobierno y Jerez necesita un gobierno", concluyó Lidia Menacho.