El Ayuntamiento intercede para evitar cortes de luz en las pedanías

Cada una de las siete pedanías de Jerez tendrá la oportunidad de negociar con Endesa un plan de pago para ponerse al día con la compañía eléctrica, según informó ayer el gobierno local a través de un comunicado. Tras las conversaciones mantenidas por la alcaldesa, Mamen Sánchez, con Francisco Arteaga, director general de Endesa para Andalucía-Extremadura, "ha sido posible evitar el corte de suministro eléctrico previsto para hoy, por lo que los vecinos de Estella, El Torno, Guadalcacín, La Barca, Nueva Jarilla, San Isidro y Torrecera no sufrirán las consecuencias que dicho corte de luz hubiesen provocado en los servicios municipales", aseguraron ayer.

Tras la mediación de la alcaldesa, que ha planteado a Endesa la necesidad de llegar a una solución que evitase el corte de luz, las pedanías podrán "concretar un plan de pago asumible, para abonar la deuda pendiente dentro de sus posibilidades". Cabe recordar que el pasado jueves los delegados de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, y de Medio Rural, Carmen Collado, mantuvieron una reunión con los siete alcaldes pedáneos motivada por el aviso de corte del suministro eléctrico a edificios municipales que les había remitido la compañía Endesa, en la que "se comprometieron a buscar una solución con la empresa".

Los alcaldes lamentan que las pedanías son tratadas ahora "como un cliente particular"

Los alcaldes lamentaron las consecuencias de que las Entidades Locales Autónomas (ELA) hayan dejado de tener una interlocución directa con Endesa, "pasando a ser consideradas como un cliente particular y no como una administración pública sujeta a procedimientos presupuestarios de aprobación y reconocimiento de gastos que pueden provocar demoras en los pagos".

Los delegados municipales Santiago Galván y Carmen Collado se comprometieron a intermediar con Endesa a fin de que no les sea exigido el pago de la totalidad de la deuda como requisito para eludir el corte del suministro y realizar las transferencias económicas necesarias que eviten los anunciados cortes. Asimismo, mostraron su apoyo a las ELA impulsando un acuerdo de pleno en el que se solicite a Endesa a que devuelva a las pedanías el tratamiento y consideración de administraciones públicas que antes tenían, para poder así recibir una atención personalizada para sus respectiva entidades. Tras este encuentro, la alcaldesa Mamen Sánchez mantuvo "las conversaciones pertinentes que han evitado un corte de luz que hubiese causado múltiples perjuicios a los vecinos y al funcionamiento de los servicios de las pedanías".

La delegada municipal Carmen Collado valoró ayer la solución alcanzada señalando que "gracias a la intervención de la alcaldesa con Endesa ha sido posible evitar el corte de luz previsto para hoy. Evidentemente, todas las ELA tienen algún tipo de atraso en sus pagos con Endesa, porque no habían recibido su asignación por parte del Ayuntamiento en años anteriores, y eso ha generado que tengan deudas no sólo con Endesa, sino con otras empresas". Además, aseguró que el Ayuntamiento "se ha comprometido a abonarles el cien por cien sus transferencias e intentaremos en la medida de lo posible pagar las deudas para que las ELA puedan negociar con Endesa lo que tienen atrasado y ponerse al día en un futuro no muy lejano". Collado señaló que "estamos comprobando el motivo por el que Endesa ha dejado de considerar entes administrativos a las ELA y las ha considerado como entes particulares en su trato con la compañía. El siguiente paso es que las ELA tengan esa consideración como cualquier otra administración pública, porque están sujetas a los presupuestos y todo lo que significa el sistema administrativo".