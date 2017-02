El Ayuntamiento lleva un año sin convocar la Mesa del Comercio

Este mes hace exactamente un año que el Ayuntamiento no convoca la Mesa del Comercio, un órgano de participación, coordinación y colaboración entre la Administración local y las asociaciones de comerciantes, que tiene un carácter consultivo y de asesoramiento en materia de promoción del comercio. Quien ha mostrado su preocupación por la inactividad de este foro es la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la zona Sur, Adecosur, desde donde han lamentado "el abandono de esta mesa por parte de esta Administración local". La denuncia se produce después de que la Junta publicase una convocatoria de subvenciones a las que podían acceder las asociaciones de comerciantes. El presidente de Adecosur, Javier Lobo, señaló ayer que el plazo para presentar iniciativas y solicitar la correspondiente subvención a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio finalizó el pasado día 8 sin que el Ayuntamiento haya convocado a los comerciantes para informarles sobre dichas ayudas. "Nos parece grave que la delegación competente de esta Mesa del Comercio, aun sabiendo las existencia de este tipo de subvenciones, no haya sido capaz de convocar una reunión para comunicar e informar sobre unas ayudas que mejorarían considerablemente el tejido asociativo comercial de nuestra ciudad, repercutiendo directamente a la economía y al empleo". Lobo admitió que su asociación, que reúne a 210 empresarios y comerciantes, cuenta con otros canales para acceder a la información sobre estas subvenciones "pero hay en la ciudad asociaciones de comerciantes más pequeñas que no llegan a enterarse, cuando son ayudas que vendrían muy bien".

El presidente de Adecosur señaló que la Mesa del Comercio, que fue demandada hace varios años por las propias asociaciones, "siempre ha tenido la función de apoyar al pequeño comercio de nuestra ciudad, convocando a las asociaciones y colectivos para que participasen en los proyectos, campañas, promociones, actividades y cuantas acciones fuesen impulsadas desde el Ayuntamiento, siendo un foro donde se trataban los problemas, inquietudes, o simplemente las sugerencias del comercio local". En este sentido, Lobo agregó que ha venido siendo un foro eficaz, en el que se han abordado temas que han generado cierta polémica y que han acabado en consenso como la delimitación de Zona de Gran Afluencia Turística para Jerez, que puso freno a la libertad de horario comercial para todo término municipal, así como otros asuntos del día a día del comercio de la ciudad. En este sentido, indicó que por ejemplo en las pasadas Navidades se echó en falta una reunión para organizar alguna campaña de promoción que beneficiase a todo el comercio local.

Las subvenciones de la Junta que han motivado el malestar de la asociación de comerciantes Adecosur por la falta de información son ayudas que se conceden para promover la cooperación del sector comercial andaluz, el impulso del asociacionismo y la creación y consolidación de los centros comerciales abiertos. Precisamente, el Ayuntamiento se ha acogido a una de las líneas de ayudas de esta convocatoria con el fin de diseñar e instalar señalítica para acceder al centro comercial abierto. Lobo dijo que en el caso de las asociaciones se pueden beneficiar de campañas promocionales, modernización de equipos informativos o iniciativas para fidelizar a los clientes.