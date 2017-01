El Ayuntamiento lleva ocho días sin pagar por un "fallo informático"

Un "fallo informático" es la causa de que la plantilla del teatro Villamarta no haya cobrado a día de hoy ni la nómina correspondiente al pasado mes de diciembre ni la paga extraordinaria de Navidad. Esa es, al menos, la causa que esgrimió ayer el ejecutivo local, que negó que los retrasos en el relanzamiento de la fundación que se hará cargo de la gestión del principal espacio escénico de la ciudad -la Fundación Universitaria pasará a denominarse Fundarte- hayan propiciado esta incidencia en el pago de estas retribuciones.

Sin embargo, el problema informático no solo está afectando al colectivo de trabajadores del teatro sino que está impidiendo que el Ayuntamiento pueda atender sus pagos. No en vano, la alcaldesa, Mamen Sánchez, reconoció ayer que desde primeros de año el Consistorio no puede abonar factura alguna por lo que, por ende, no puede acometer la transferencia monetaria que necesita el teatro para atender el gasto de nóminas.

El fallo informático se explica desde el gobierno de la siguiente manera. El Ayuntamiento utiliza una plataforma informática para gestionar sus pagos. En ella, se incorporan previamente los datos correspondientes al presupuesto municipal de cada año para que, de este modo, se marquen los créditos que tienen cada una de las obligaciones de abono. Sin embargo, según lo apuntado por la regidora, el programa ('software') comenzó a dar errores cuando se intentaron transferir los datos correspondientes al presupuesto de 2017, que es el mismo del pasado ejercicio al estar prorrogado puesto que aún no se ha terminado de elaborar el de este ejercicio. El error se detectó el día 3, primer día laborable en el Consistorio, pero aún la empresa propietaria del sistema no ha logrado solucionar el problema.

Esto ha propiciado que el Ayuntamiento no haya podido abonar factura alguna desde el pasado 30 de diciembre. En cambio, no tuvo problema para pagar la nómina del pasado mes de la plantilla municipal ya que se dio la orden de pago antes de que finalizara el año. En cambio, la cuantía correspondiente al Villamarta no se intentó transferir hasta principios de la pasada semana, viéndose afectado así por el fallo informático. La alcaldesa aseguró que este problema no es solo del Ayuntamiento de Jerez sino otras entidades locales que también tienen la misma herramienta informática.

Tras explicar esto, la alcaldesa afirmó: "La tranquilidad es que hay dinero para pagar las nóminas; es un problema informático que no permite hacer pagos hasta subir el presupuesto a la plataforma. Nos sorprende que, con los adelantos que hay, que haya este tipo de fallos pero la empresa lleva desde el día tres intentando detectar el error".

En cuanto a la situación del Villamarta, Sánchez apuntó que el proceso de traspaso del teatro a la fundación Fundarte sigue pendiente de que la Junta, a través del Protectorado de Fundaciones de Andalucía, apruebe la modificación de estatutos que permita que esta entidad pueda asumir la gestión del teatro.