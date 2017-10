El Ayuntamiento negocia la compra de las cocheras de los autobuses urbanos

La empresa municipal Comujesa, que entre otras encomiendas tiene a su cargo la explotación de los autobuses urbanos, está negociando la compra de las cocheras utilizas por este servicio, que se encuentran situadas en el polígono de El Portal. Fue Ciudadanos quien dio a conocer esta operación que le fue comunicada por carta semanas atrás aunque fue crítico con ella alegando que la adquisición será perjudicial para la mercantil pública. Mientras, el delegado de Movilidad, José Antonio Díaz, apuntó en la tarde de ayer que aún no hay nada cerrado pero reconoció que es una posibilidad que se está barajando.

El portavoz de la formación naranja, Carlos Pérez, cuestionó estos planes ya que apenas se tiene información sobre los motivos que la sustentan. De hecho, calificó de "opaco" el proceso ya que la única información recibida fue una carta recibida el pasado día 10 anunciándoles la intención de adquirir estas instalaciones, que actualmente son utilizadas por el servicio mediante un contrato de alquiler. Las cocheras, que tienen una superficie de unos 8.600 metros cuadrados, se encuentran ubicadas en la confluencia de la avenida Alcalde Cantos Ropero con la calle Marruecos. Estas son propiedad de la firma madrileña Inmobiliaria Salmer SA; por su uso, Comujesa paga anualmente unos 40.000 euros.

Pérez afirmó que Comujesa "no se puede permitir este lujo" ya que aseguró que el precio que se está barajado está por encima de los precios de mercado actuales. Por ello, el edil de Ciudadanos abogó por negociar "a la baja" el contrato de alquiler ya que "estamos en un momento inmobiliario que no es el mejor y el polígono El Portal no es precisamente el más demandado".

En cambio, el delegado de Movilidad, que a su vez es vicepresidente de Comujesa, defendió la operación señalando que el "objetivo" es que la sociedad cuente con patrimonio propio que le permita tener una mayor sostenibilidad financiera para la prestación de servicios. Ahora bien, aún no está cerrada las cuantías negando el importe apuntado por Ciudadanos, que cifró la operación en el entorno del millón de euros. El edil le reprochó a esta formación las críticas señalando: "En lugar de dedicarse al postureo, este partido debería ponerse a trabajar y a colaborar con el gobierno".

En el anterior mandato, el gobierno del PP anunció la construcción de unas nuevas cocheras en la zona sur. Sin embargo, el proyecto no llegó a redactarse. Ahora, el actual ejecutivo socialista descarta esta posibilidad por su elevado coste (rondaría los tres millones de euros).