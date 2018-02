El Ayuntamiento está plantando 800 árboles por toda la ciudad

El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, presentó ayer la Campaña de Arbolado 2018 junto a Lucas García, director de la planta Holcim en Jerez; Juan Baños, responsable de Gesser; Julio Castelo, director de Ingesán e Isidro López, representante de Carrefour.

Las citadas empresas colaboran con el Ayuntamiento en la campaña de plantación 2018 con la aportación de ejemplares "no agresivos con el acerado y contribuyen así a la mejora de la biodiversidad y del medio ambiente en nuestra ciudad, por lo que estamos realmente agradecidos de sus aportaciones", afirma el teniente de alcaldesa.

En Jerez hay censados unos 90.000 árboles y todavía quedan 5.276 alcorques vacíos

José Antonio Díaz explica que "de la mano de los vecinos de Jerez que nos lanzan sus propuestas, del compromiso y trabajo técnico de Medio Ambiente para hacer un diagnóstico de las necesidades de cada barriada y optimizar la plantación adecuada a las características de cada una, y lógicamente agradecidos a las aportaciones que hemos recibido del vivero de Diputación y de las empresas que nos acompañan, hemos iniciado el 24 de enero la tercera campaña de plantación 'a coste cero' para las arcas municipales".

La plantación prevista en esta tercera campaña es de 800 unidades "con vistas a lograr el objetivo final de 3.000 plantaciones de nuevos árboles durante el presente mandato municipal, cumpliendo así nuestro objetivo prioritario en la recuperación del patrimonio arbóreo que el anterior gobierno no cuidó".

En este sentido, José Antonio Díaz recuerda que "se sembraron muy pocos ejemplares en el mandato 2011-2015 y según el diagnóstico que tenemos, habiendo realizado ya dos campañas con la plantación de 1.736 árboles por parte de este gobierno local socialista, todavía tenemos en la ciudad 5.276 alcorques vacíos".

Según explica Díaz, en Jerez hay censados casi 90.000 árboles, de los que 70.241 están en el casco urbano. Con respecto a la tercera campaña de plantación "los árboles de mayor porte o de porte medio irán destinados a jardines y parques públicos. Los de dimensiones más pequeñas, pero que igualmente dan sombra y respetan la accesibilidad del acerado sin romperlo por sus raíces, irán a zonas como Santa Teresa, Villas del Este o Los Villares, que no tienen arbolado porque no cuajó en su día o porque no se planteó acorde a la zona".

"Es una apuesta por el espacio público urbano, por el medio ambiente, por nuestro entorno y por el futuro de Jerez como ciudad más amable y habitable. Estamos también, de esta forma, cumpliendo a rajatabla con la normativa", explica el teniente de alcaldesa.

Hasta el momento se han plantado 274 árboles. Se han repuesto los árboles perdidos del programa anterior y se han plantado árboles en distintos parques (Laguna de Torrox, Parque La Milagrosa y Parque La Marquesa). Entre las especies destacan naranjos, aligustres matizados, grevilleas, sóforas, árboles del amor, almeces, fresnos y algarrobos, entre otras.

Díaz avanza que "vamos a potenciar también el centro histórico, con la recuperación de naranjos en Corredera, Larga y Lancería". Asimismo, de la mano de la comunidad educativa, el teniente de alcaldesa explica que habrá plantaciones en colegios, tales como Tartessos, San José Obrero, Juventud y Compañía de María.

En cuanto a las aportaciones, cabe destacar que Diputación de Cádiz aporta 350 unidades de distintas especies y que Holcim ha colaborado con 40 fresnos americanos; OHL Ingesán ha aportado 100 naranjos; Carrefour un total de 75 naranjos y aligustres matizados y Gesser 40 aligustres matizados. El resto de los ejemplares, hasta sumar los 800, procederán del vivero municipal Santa Teresa.

El director de la planta Holcim-Lafarge, Lucas García, afirma que "llevamos 45 años colaborando con la ciudad y somos un socio activo. En Holcim tenemos dos políticas muy claras: responsabilidad social y medioambiental que confluyen en términos que encajan en este proyecto como fomento de la biodiversidad, respeto por el Medio Ambiente y mejora del entorno social, cultural y económico de la zona de influencia".

Por su parte, Julio Castelo, director de zona de OHL Ingesán, agradece "la posibilidad de participar en el enriquecimiento del patrimonio arbóreo de la ciudad dado que así nuestra presencia no sólo queda en mantenimiento sino en el incremento de unidades. Es también una manera de luchar contra la huella de ozono, algo que tenemos marcado en nuestra responsabilidad social corporativa".

El director-gerente de 'Gesser', Juan Baños, afirma que "es muy positivo participar en esta iniciativa. Los vendavales han provocado que algunas unidades se hayan perdido. Es un acierto apostar por ejemplares de copa reducida, que no provocan invasión aérea de las casas cercanas y sus raíces no levantan el acerado".

Por último, Isidro López, en representación de Carrefour, manifiesta que "esta participación viene determinada por un estudio que nos ha presentado Medio Ambiente muy oportuno sobre las necesidades de elegir el mejor tipo de arbolado. Como siempre, desde Carrefour apostamos por Jerez y esta colaboración es una evidencia de ello".