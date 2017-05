El Ayuntamiento rectifica y dará terrenos para aparcar en la Feria

"Al final, el que pueda cumplir con las exigencias tendrá su terreno para aparcar los coches en Feria". Miguel Ángel Oviedo, presidente de la asociación de desempleados 'Por el empleo y la dignidad laboral', anunció así en la tarde de ayer que el Ayuntamiento había dado marcha atrás en la concesión de terrenos para poder aparcar en Feria. Tal y como explicaron al mediodía los afectados, en un principio se les había denegado la explotación de los terrenos de forma legal, aunque después de una reunión con Francisco Camas, teniente de alcalde de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, la adjudicación de los terrenos está ya en marcha sin problema alguno.

El pasado miércoles, las asociaciones de desempleados recibieron una respuesta negativa del Ayuntamiento para poder explotar estos terrenos, que constan de diferentes tamaños, en los alrededores del González Hontoria. Según relató Miguel Ángel Oviedo, se les había denegado la petición "sin darles explicación alguna". En el momento en el que recogieron la negativa, los representantes de las asociaciones se encontraron con los del Consistorio en la inauguración de la Feria de la Ciencia. "Les dijimos que íbamos a llamar a los medios de comunicación porque no es justo. Decían que iban a sacarlo a subasta y no ha sido así. O lo hicieron en una mesa sin contar con nosotros y se lo han dado todo a los mismos", se quejaron en la matutina de ayer. Más allá del mediodía se les llamó para una reunión que acabó con la rectificación del Ayuntamiento, que les permitirá acceder a las parcelas cuando estas se adjudiquen siempre y cuando cumplan con la normativa vigente. Según afirmó Oviedo, "no se nos ha dado respuesta alguna de por qué se nos habían denegado antes".

Desde la única información que se ofreció fue que ya estaba en marcha la adjudicación de las parcelas. De esta forma, las asociaciones que puedan hacer frente al pago del seguro de responsabilidad civil, el acotamiento de la parcela mediante vallas, la instalación de servicios y limpieza del lugar cedido, no tendrán problemas para realizar su actividad. No obstante, la asociación de Oviedo se quedará fuera del reparto, ya que no podrá costear los gastos que suponen estas instalaciones. Y es que, según explicó el representante de la asociación de parados, "una semana de trabajo en una parcela donde puedes aparcar 40 coches te da como mucho para sacar 300 euros por cada miembro de la asociación -en este caso 10- y no tenemos para pagar por adelantado".