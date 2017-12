El Ayuntamiento vuelve a recurrir a Diputación para tramitar sanciones

No obstante, el traspaso de la gestión de determinadas expedientes disciplinarios a la Diputación no es nueva en el Ayuntamiento. De hecho, actualmente sigue vigente el convenio de colaboración con el organismo provincial suscrito en 2012 por el que esta administración, a través del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, ya colabora en la tramitación de las multas de tráfico que impone la Policía Local así como con el cobro de impuestos en periodo ejecutivo, es decir, fuera del calendario del contribuyente. Por lo tanto, este convenio se verá notablemente ampliado a partir de ahora, aunque el ejecutivo local no contestó a la pregunta realizada por este periódico sobre qué materias cederá .

CSIF: "La oferta pública de empleo anunciada no se puede convocar"

CSIF acusó a la alcaldesa, Mamen Sánchez, de estar "improvisando en su gestión" al anunciar la convocatoria de unas oposiciones al Ayutnamiento para "evitar tener que dar explociaciones sobre la reciente sentencia del TSJA por la cual se anula el nombramiento ilegal de 17 puestos directivos". El sindicato afirmó que esta oferta de empleo público "a día de hoy no pueden convocar" ya que, a su entender, está llena "de irregularidades y errores que hacen imposible que el mismo sea negociado, siendo necesario que se corrija para poder ser discutido en una nueva mesa general de negociación convocada según el reglamento de la misma". En este sentido advierte: "Se han incluido plazas de promoción interna que no deben incluirse, se han calculado mal las tasas de reposición, se habla de convocar 25 plazas pero solo se proponen 18, etc.". Asimismo, el sindicato afirma no entender "como que no se convoquen todas las plazas de policía posibles, pues pudiendo convocar 11 solo proponen 5, o que no se contemplen las plazas de letrados o de trabajadores sociales que según el gobierno municipal son tan necesarias".