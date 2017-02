El Ayuntamiento refuerza las trampillas de los autobuses

El Ayuntamiento valoró ayer la "pericia" del conductor del autobús de la línea 10 que el pasado martes tuvo un accidente al desprenderse una trampilla del vehículo y le cayó en la cabeza. El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, declaró ayer que el suceso "no es una cuestión de mantenimiento, sino un infortunio que gracias a la habilidad del conductor no ha ido a más". "Los primeros indicios nos indican que por el adoquinado y por las vibraciones del propio autobús se rompió una rótula abatible, como las que tienen los maleteros de los coches. La primera medida que hemos tomado ha sido reforzar estas trampillas y esperamos que no ocurra más", subrayó Díaz.

El teniente de alcaldesa insistió en que el objetivo del gobierno local es "renovar la flota de autobuses y desterrar la que hay porque no es de recibo lo que tiene la ciudad de Jerez, vehículos de más de quince años, lo que hace más necesaria la inversión". Díaz anunció que "Comujesa está ya redactando los pliegos y bueno, vamos a tener a finales de 2017 esa flota que iremos renovando progresivamente". El delegado recordó que son 3,2 millones de euros los que a través de los fondos Edusi se destinarán a la renovación, pero "esto tiene un proceso. Hay que aprobar el presupuesto 2017 y hay que generar ese crédito". "Tenemos además ese medio millón de euros para el que ya se están redactando los pliegos, pero son complejos, es algo nuevo para este Ayuntamiento y estamos mirando otras empresas municipales de otros ayuntamientos como los de Sevilla y Madrid, que son expertos en este tipo de renting. Además lo estamos haciendo con el comité de empresa, que es importante ponerlo de manifiesto", declaró el teniente de alcaldesa.

Cabe recordar que ya el pasado mes de enero se anunció que para el renting, Comujesa ya había iniciado los trámites para la incorporación de al menos una decena de autobuses a través de su licitación. El gobierno local estimó que el contrato podría sacarse a finales del tercer trimestre de este año.