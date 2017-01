El Ayuntamiento podrá reincorporar legalmente a uno de los despedidos del ERE

El gobierno local informó ayer en una nota de prensa que el Consistorio "podrá reincorporar legalmente a uno de los despedidos del ERE municipal ejecutado por el anterior gobierno del Partido Popular". La jueza del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "ha dado opción al Ayuntamiento de elegir entre readmisión o indemnización en el caso concreto de este trabajador, porque su abogado ha podido demostrar que en su caso en particular no se había cerrado como única la opción de la indemnización". De esta forma, el gobierno municipal "cumple con su compromiso de optar por la readmisión, dentro del cumplimiento de la legalidad".

El ejecutivo local ha explicado que "el Ayuntamiento hace una propuesta de reincorporación de uno de los despedidos del ERE; se hace porque se puede hacer legalmente, porque la jueza del TSJA ha dado la opción al Ayuntamiento entre reincorporación e indemnización, y lo que ha hecho el Ayuntamiento es optar por la reincorporación presentando una transacción más ventajosa para el Ayuntamiento que la reincorporación en sí".

El gobierno ha señalado que "viene motivado porque el abogado demuestra en el TSJA que cuando el gobierno del PP hizo la opción de la incorporación en los juzgados de primera instancia demuestra con un vídeo que en este caso la abogada no hizo esa acción. Por eso es en este momento cuando la jueza da al Ayuntamiento la oportunidad de elegir la opción que en aquel momento se entiende demostrado que el Ayuntamiento no hizo". "Esto significa que cuando se puede hacer legalmente, este Ayuntamiento opta por la estabilidad en el empleo, y sobre todo viene a demostrar que al final la clave para haber podido reincorporar o no estaba en la opción que hizo el gobierno del Partido Popular en los juzgados de primera instancia que la opción que hizo fue la de la indemnización. Cambiar judicialmente esa opción hemos visto que ha sido imposible, a excepción de esta vez que es la propia jueza la que dice al Ayuntamiento, que es su momento de optar", concluye el comunicado.