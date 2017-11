El Ayuntamiento media sin solución para que no cierre el punto de encuentro familiar

La teniente de alcaldesa Carmen Collado ha mantenido un encuentro con la presidenta y la vicepresidenta de la asociación Afyme, que atienden el punto de encuentro familiar ubicado en la antigua ludoteca de la delegación de Igualdad y Salud. Esta asociación ha anunciado su decisión de cerrar este servicio el 31 de diciembre, por lo cual no ha solicitado la subvención para el próximo año 2018.

La teniente de alcaldesa recuerda que "Afyme ha renunciado a continuar con el punto de encuentro familiar, la subvención que le otorgaba el Ministerio no le era suficiente para mantenerse, y para el año que viene han decidido no solicitar subvención sin saber cuánto les concedería la Junta".

Carmen Collado destaca que "la realidad es que el Ayuntamiento no puede financiar este servicio ya que no es competencia propia, dado que es competencia de la Junta de Andalucía, y ya dispone en la provincia de dos puntos de encuentro familiar, uno en Cádiz y otro en Algeciras. En todo caso, a lo que estaríamos dispuestos mientras no haya otra solución es a ayudar a las familias que tengan dificultades para trasladarse a Cádiz a través de los servicios sociales, estudiando cada caso".

El área de Igualdad ha colaborado con Afyme en todo momento cediéndole el espacio para la apertura de este punto de encuentro familiar, al que dotó de aire acondicionado para mejorar las condiciones de las familias usuarias del servicio.