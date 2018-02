El Ayuntamiento busca una solución para mantener la Piscina Cubierta

Usuarios de la Piscina Cubierta José Laguillo han mostrado su preocupación por la incertidumbre sobre el futuro de estas instalaciones, que les está afectando directamente, ya que desde que comenzó la temporada, hacen frente a una subida de las cantidades que venían pagando por su uso. Se trata de personas que hasta este curso realizaban un único pago anual, lo que suponía 41,70 euros. Pero ahora no se les da esta posibilidad por lo que tuvieron en un primer momento que abonar un trimestre y desde enero, pagos mensuales.

Con este sistema, llevan ya abonados 60 euros y al finalizar la temporada, habrán pagado 110 euros. Estos usuarios se quejan además de la incomodidad que supone guardar una cola todos los meses en la ventanilla de las instalaciones municipales para recoger la carta de pago y posteriormente en los bancos, para hacer los ingresos, “también los días de más colas, porque si el ingreso lo haces el día 1 o 2 ya no te dejan entrar en la piscina o te ponen muchas pegas”. Estos usuarios lamentan que “cuando preguntamos por qué no se nos permite seguir con el pago anual, depende con el trabajador que des te dice una cosa, pero la desinformación y la falta de planificación es absoluta: que si se va a privatizar, que si van a hacer obras e igual tienen que cerrar y por eso no pueden cobrar toda la temporada. Nadie nos dice claramente qué está pasando y nos gustaría que el Ayuntamiento nos diese explicaciones”.

Este grupo de personas, que acuden diariamente a nadar a las ocho de la mañana, en la mayoría de los casos desde hace muchos años, afirman que en su caso la piscina hace una función social. Muchos son personas mayores o con algunas dolencias para las que les han recomendado la natación y mantienen que si se privatizará no podrían asumir los precios más elevados que ello supondría.

La teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, confirmó, ante estas quejas, que el futuro de la Piscina Cubierta no está en estos momentos claro y que el Ayuntamiento lleva trabajando un tiempo para buscar una solución a la falta de monitores, que según dijo, es el origen de todos los problemas. “Con el ERE municipal, el área de Deportes perdió 18 trabajadores y de los 12 que estaban como monitores para la Piscina Cubierta nos hemos quedado con cinco y un sexto que no tiene jornada completa.La Ley de Estabilidad Presupuestaria tampoco nos permite contratar más, ni siquiera para cubrir las bajas. Además cualquiera no puede ser monitor de natación, es una profesión con unas exigencias físicas que no todo el mundo tiene”. Álvarez expuso que una de las alternativas es la privatización, que en principio no se contempla porque “no se podrían respetar las actuales tarifas de las ordenanzas y tenemos claro que la piscina tiene una función social y hay que llevarla desde la parte pública. No podemos cerrarla ni privatizarla, pero había que abordar este problema ”.

La otra opción sería llegar a un convenio con la Federación Andaluza de Natación, que ya se ha conseguido en Sevilla. “Esta solución nos la ha sugerido el secretario general de Deportes de la Junta, con el que nos reunimos para este tema. Con el convenio, la Federación podría llevar los cursos y poner los monitores, sin que los precios variasen, pero nuestros asesores jurídicos no tienen claro el encaje jurídico y se están viendo otras fórmulas”. No obstante, Álvarez señaló que no se quiere alargar mucho más esta situación y que en estos días se adoptará una solución en un sentido u otro. “Si no podemos hacer nada, iríamos dando menos cursos y dejaríamos el nado libre, porque con los monitores que hay cubrimos las horas del puesto de socorrismo y ya está”.

Reconoció, por otro lado, que la supresión del bono anual, que supone una bonificación, origina en la práctica un aumento del coste de las piscina para el usuario. “Hemos estado haciendo una programación mes a mes porque no estaba clara la solución y no queríamos cobrarles la tarifa anual, sin tener garantías, porque luego no se les podría devolver el dinero”. Álvarez señaló que “muchos son personas mayores y es verdad que están haciendo un esfuerzo económico” y que por este motivo, también se está estudiando alguna fórmula con Jereyssa para poder compensarles lo que han pagado de más. “Pero todo esto no se puede hacer así como así, sino que tiene que abrirse un expediente administrativo”.