El Ayuntamiento pide que vecinos y hosteleros lleguen a un acuerdo

"Es nuestra obligación cumplir la ley". El teniente de Alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, salió al paso ayer de las quejas de los hosteleros tras la entrada en vigor de la normativa de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en la calle San Pablo, la plaza Vargas y del Clavo, hace prácticamente un mes, por la que dicen que han tenido que realizar "despidos" debido a las reducciones de los horarios, incluso se plantean cerrar en agosto y septiembre, según apuntan, porque "nos sale más rentable apagarlo todo. Antes hacíamos el triple de dinero que ahora". Camas asegura que si el Ayuntamiento "no cumpliera la ley, estaríamos incurriendo en un delito", y aseguró que la normativa ZAS "es una demanda de los propios hosteleros que se les ha vuelto en su contra. En este aspecto han pagado justos por pecadores, por los bares que están insonorizados y tienen que cerrar igualmente a la misma hora". "Nuestro deseo -añade Camas- es que haya una solución y eso pasa por que haya un acuerdo entre los vecinos y los hosteleros. Si es así, pues ya veríamos cómo hacemos para paralizar la ley. Desde el Ayuntamiento estamos abiertos al diálogo y a buscar salidas".

Alejandro González, presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, subraya que "con todo lo que se está hablando de la ZAS, lo que se le está dando a la opinión pública es la impresión de que todos los negocios cierran a las 12 de la noche cuando no es así. Parece que a medianoche se cierra el centro".

González cree que la normativa ZAS "no es un castigo. Existe porque se da los condicionantes para ello. Y hay que recordar que fue solicitada por los propios hosteleros para que no abrieran más negocios cerca y al final no les ha salido bien la jugada". A este respecto, augura que esta normativa "es una medida temporal (que se revisa anualmente) beneficiosa a medio plazo en el sentido en que si se cumple no hay denuncias, y si no hay denuncias hay buena convivencia, y si es así, pues todo el mundo es feliz".

González no entiende "por qué se está linchando a los vecinos cuando no fueron estos los que directamente pidieron la ZAS, sino que hubo tantas denuncias que el Ayuntamiento tuvo que aplicarla".

Desde el Casco Histórico destacan que no están "en contra de la hostelería, sino a favor de la convivencia. Nosotros somos los primeros que vamos a los bares y defendemos la hostelería jerezana".

En la misma línea se muestra el actual presidente de la Asociación de Vecinos Cruz Vieja, del Barrio de San Miguel, José Manuel Malvido, quien apelaba a la "moderación" para tratar de llegar a un entendimiento en este asunto. "Está claro que los bares le están dando mucha vida al centro, y son necesarios, pero también hay que respetar a los vecinos, y entiendo que en esa zona de la calle Caballeros y San Pablo hay mucho ambiente últimamente".

En su opinión, "lo importante en este tema es que exista un control por parte del Ayuntamiento, porque hay veces, como ocurre con los veladores, que no se hace, hay calles donde no se puede andar con tantas mesas. Lo lógico es que las partes se sienten y se arregle cuanto antes, es una situación incómoda".