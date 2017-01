El Banco de Alimentos reparte más de 860.000 kilos de comida en 2016

El Banco de Alimentos de Cádiz repartió durante el pasado año en la ciudad 864.000 kilos de comida a las 63 asociaciones jerezanas inscritas en la organización, 176.876 kilos más con respecto al año 2015. Actualmente, atiende a través de estas entidades a 17.600 jerezanos y el perfil, como indican desde la dirección del Banco de Alimentos provincial, ha cambiado significativamente en los últimos años. Ahora la mayoría responde a un matrimonio joven (entre los 40 y 50 años) con más de dos hijos (entre los 2 y 15 años), "que ha vivido 'bien' y se ha visto azotado por la crisis y necesita alimentos. Antes eran personas más desfavorecidas, más marginadas. Ahora no". Isabel Gomis, secretaria de la junta directiva, añade que "también hay usuarios que sí tienen trabajo pero son los que llamamos 'trabajadores pobres' porque con 500 euros no se puede vivir".

Una de las actividades que ha marcado el año en el Banco de Alimentos ha vuelto a ser la Gran Recogida. La presidenta de la organización, Salud González, declara que en cuestión de kilos "han sido los mismos que el año pasado, unos 210.000 kilos aproximadamente, y ya los tenemos casi repartidos". "¿Qué nos ha podido fallar para no haber superado la cifra? El tiempo y el Black Friday, porque la gente estuvo más pendiente de los temas tecnológicos que en la alimentación", reconoce González, al tiempo que subraya que "la respuesta de los ciudadanos sigue siendo genial y los voluntarios se salen, ¡hasta había en Jerez una lista de reserva! Y la colaboración de los supermercados también ha sido fantástica".

Precisamente el escenario que se ha vivido en esta Gran Recogida ha sido muy diferente a la de 2015, ya que la decisión de cerrar la delegación del Banco de Alimentos que había en Jerez, en agosto del pasado año, pasó factura a la campaña solidaria. "En la anterior campaña nos costó llegar a los voluntarios necesarios, pero un año después se ha demostrado que el Banco de Alimentos sigue funcionando, a pesar de no tener una nave en la ciudad", resalta Gomis. La secretaria de la junta directiva -que junto a dos compañeros encabeza el trabajo en Jerez- declara que "durante este año se ha hecho un gran trabajo de visitas y sobre todo de repartir alimentos y las asociaciones que temían perder la comida han comprobado que están igualmente atendidas, y además se les da verduras y frutas, que antes no se les daba". Ese trabajo de campo del Banco de Alimentos se ha traducido en que "este año han sido ellos -las asociaciones- los que nos han llamado para participar en la Gran Recogida. No hay más orgullo que saber que las asociaciones han vuelto a estar con nosotros. Estamos muy contentos".

De cara al año 2017, la presidenta del Banco de Alimentos espera seguir manteniendo la colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, una colaboración que ha tenido altibajos y que esperan desde la organización mantenerla para posibles acuerdos. "Nos hemos reunido a lo largo del año varias veces, se iba avanzando, después retrocediendo... Con uno de los últimos repartos, había asociaciones que no podían ir a recoger los alimentos (por el volumen de comida, no por los kilómetros), la Diputación medió y finalmente el Ayuntamiento puso el transporte. Espero que sigamos en la misma línea de colaboración", remarca González.

Otro de los retos que tiene sobre la mesa la organización es depender cada vez menos de la financiación pública y sustentarse más con la privada. "Nuestra financiación pública todavía supone un porcentaje elevado, queremos invertirlo para depender menos de la Administración pública", informa la presidenta, añadiendo que como prioritario en 2017 también está mejorar la coordinación con las entidades beneficiarias: "Queremos dar más alimentos y tener mayor coordinación. Mantener una buena relación para atender lo mejor posible a las familias, que al final es la razón de ser de las asociaciones y del Banco de Alimentos: que ningún niño se quede sin un vaso de leche. Y sobre todo, que no haya despilfarro, nuestra gran lucha".