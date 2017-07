'La Barbería' planea su cierre por "falta de rentabilidad"

"Si las cosas no cambian, en septiembre cerraremos". El dueño de 'La Barbería', Luis Márquez, señala que, debido a la reciente declaración de la plaza Vargas, la calle San Pablo y la plaza del Clavo como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), "el negocio ya no es tanrentable". "Mis clientes aparecían a partir de la 1,30 horas, ahora es imposible", asegura el hostelero.

Márquez critica esta decisión porque asegura que "están pagando justos por pecadores". Y es que, según señala el encargado, "unos quisieron hacer más caja y al final esto nos está perjudicando a todos". El hostelero culpabiliza a la calle San Pablo por solicitar esta medida al Ayuntamiento y señala que "ha obtenido lo que se merece". En este sentido, el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Francisco Camas, asegura que "los bares que están insonorizados tienen que cerrar igualmente a la misma hora, porque si no cumpliéramos la ley, estaríamos incurriendo en delito".

El encargado del negocio culpa a otros hosteleros de la aplicación de la ZAS

Por otra parte, el hostelero critica esta situación comparándola como "una vuelta al franquismo". Según el propio Márquez, la policía aparece cada noche y exige a los clientes, independientemente de si se encuentran dentro o no del bar, que se marchen a sus casas porque el establecimiento debe cerrar.

La Declaración ZAS, conforme al decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, obliga a los comercios de la plaza Vargas, la calle San Pablo y plaza del Clavo a echar el cierre entre semana a las 00,00 horas y, durante los fines de semana, a la 1 de la mañana. Márquez critica que esta medida no beneficia a la ciudad, porque "son los hosteleros y no los vecinos perjudicados los que generan ingresos para Jerez". "Si es cierto que el Ayuntamiento no tiene dinero, ¿por qué limita a comercios como nosotros que solo intentamos ayudar?", denuncia el encargado.

Por su parte, Camas recuerda que "es nuestra responsabilidad como gobierno procurar el mayor bienestar de los ciudadanos, pero también impulsar todas aquellas actividades que dinamicen la economía".

Desde la Asociación de Vecinos del Casco Histórico aseguran que la medida "no es un castigo porque se dan los condicionantes para que exista". 'La Barbería' ya ha programado, si todo sigue igual, su cierre para septiembre. Aún queda conocer la decisión del resto de comerciantes.