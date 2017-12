Basura y grietas en Las Viñas y La Vid

La asociación vecinal Los Viñedos hizo hace un año un 'repaso' a las barriadas de La Vid y Las Viñas y calcularon que había 836 familias viviendo en la zona. Elevado es el número de vecinos como las demandas que desde el colectivo lanzan al Ayuntamiento. Juan Luis González, presidente de la asociación, repasa las principales reclamaciones, poniendo énfasis en la falta de limpieza, mal estado del acerado -sobre todo en la zona de los alcorques- y la nula accesibilidad en La Vid.

"Tenemos solo a una trabajadora de Urbaser que viene a limpiar con un carrito. Como comprenderás, por mucho que se esmere no le da tiempo a dejar a La Vid y a Las Viñas en condiciones, cuando sabemos que en otros centros de barrios hay hasta cinco trabajadores", declara González. Según el presidente vecinal el problema de la limpieza es "crónico" en estas barriadas, y son los propios vecinos los que salen cepillo en mano a adecentar las calles de La Vid. "Por aquí no entra un camión de Urbaser con la manguera. No lo entiendo. Así que son los vecinos los que barren, riegan e incluso le quitan las cuatro hojas a los naranjos para mantenerlos. Pero este barrio es de personas mayores y no es justo 'pedirles' que hagan estas tareas. Aquí hay que meter más plantilla de Urbaser", subraya González.

Igual de crítico se muestra con los dueños de las mascotas que no recogen los excrementos en la vía pública, por lo que solicita al Ayuntamiento "que ponga cartelitos con las multas, a ver si así evitamos tener que sortear las cacas".

Isabel Muñoz es vecina de La Vid y recuerda que desde que ella se mudó hace once años a la casa, el arco de la calle Largalo está vallado. "A ver si tenemos suerte y lo arreglan. Los chiquillos no entienden de nada y pasan por ahí jugando. Yo barría los cascotes para dejar la zona limpia, pero me dijeron que mejor no lo tocara para saber qué se va desprendiendo", cuenta Isabel. "Esto cada vez va a peor. No sé si está el Ayuntamiento esperando a que pase algo para meterle mano...", añade el presidente vecinal. Sobre esta cuestión la asociación subraya que no hay ningún acceso adaptado para minusválido ni para que entre un servicio público como una ambulancia o un camión de bomberos a las calles de La Vid que están entre arcos. "No es accesible porque aquí se pone una persona mala y no entra la ambulancia. Así que a 40 grados o lloviendo, el vecino tiene que salir en camilla hasta la calle principal. No hay derecho", declara González.

El estado en el que se encuentra el antiguo colegio Paidós es una de las críticas más repetidas por los vecinos, "llevamos años reclamando que actúen aquí". Carmen, que vive cerca del que fue un centro concertado, pide al Ayuntamiento "que denuncie para arreglarlo. No hay derecho que siga así, es un vertedero".

En Las Viñas las peticiones de los vecinos se centran en mejorar el pavimento, más seguridad policial y en una solución definitiva a una explanada abandonada a la espalda del Paseo de las Viñas. Puertas en el polideportivo de La Vid, más contenedores (sobre todo en la calle Historiador Agustín Muñoz) y una zona deportiva para personas mayores en la plaza junto a la parroquia, son otras de las reclamaciones de estos vecinos.