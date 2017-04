Becados para surcar nuevos horizontes

Lucía se marchará el próximo verano a Estados Unidos con una de las 500 becas que ofrece la Fundación Amancio Ortega a alumnos españoles de primero de bachillerato. No tiene claro lo que quiere estudiar aún, pero esta adolescente piensa que formarse fuera podría ayudarle a vislumbrar con mayor luz un camino con el que llegar al mercado laboral. Con una madurez fuera de lo común, quiere navegar nuevos horizontes y pulir su formación lejos del sistema español, al que tendrá que volver tras estudiar fuera durante un curso clave como primero de bachillerato. No parece tener miedo, pues piensa que llegará a buen puerto y tendrá detrás la ayuda de la Fundación que ha apostado por ella ante los fuertes vientos que puedan soplar durante la travesía que comenzará en julio o agosto.

"Ella quería irse a estudiar fuera y nosotros no podíamos permitírnoslo. Entonces, ella buscó la beca que ofrece la Fundación Amancio Ortega y se presentó a las pruebas. Le pedían un 8 de media en el curso anterior y tener un buen nivel de inglés", cuenta Myriam del Junco sobre su hija Lucía, que es una de las beneficiarias de la beca para el curso 2017/2018.

Para optar a una de las 500 plazas disponibles, lo primero fue hacer un examen escrito en inglés; luego tuvo una prueba a través de Skype en la que se valora si el adolescente tiene la madurez suficiente y se desenvuelve en el idioma extranjero con la soltura suficiente. Lucía es una de las cuatro jerezanas que aterrizarán en Norteamérica para el próximo curso y eligió bien su tema, con razones fundamentadas. "Como allí la gente hace mucho deporte pues se me ocurrió que podía hacerlo sobre la vela, que es el que yo practico cada fin de semana", expone la menor acerca de una prueba que realizó con éxito: "La verdad es que al principio te da un poco de miedo el hecho de enfrentarte a una exposición en inglés, pero las examinadoras que tienes en la pantalla son muy amables, por lo que te hacen sentir como si fueras de la familia. El trato es muy bueno".

El hecho de estudiar todo el tiempo en inglés le da poco miedo, pues parece acostumbrada. Está escolarizada en un colegio bilingüe de El Puerto de Santa María. La que sí parece tener un poco más de miedo es su madre. A Myriam le consuela que para Lucía el hecho de estudiar en Norteamérica es un sueño cumplido, pero sabe que no verá a su pequeña en 10 meses. Es uno de los requisitos que pone la organización y por eso hacen una rigurosa selección para valorar la madurez de los becados: con la idea de que se adapten a otro país, no permiten la vuelta de los alumnos durante el curso ni la visita de familiares al país de destino en esos meses. Myriam del Junto reconoce que "la madre lo lleva regular. Pero, bueno, piensas que es lo mejor para su futuro y, sobre todo, que ella se lo merece".

Aún no conoce el estado Norteamericano en el que aterrizará, aunque Lucía quiere un lugar cálido, con condiciones climatológicas similares a las que disfruta aquí en su tierra. Conforme se vaya acercando la fecha del vuelo le dirán el lugar exacto y la familia con la que convivirá durante el curso. Este ámbito parece que le preocupa menos a la madre de Lucía, pues la Fundación Amancio Ortega tiene una supervisores en el país para certificar que los alumnos están en las mejores condiciones: "El concepto que tienen allí de familia es mucho más amplio que el de aquí y la verdad es que no me preocupa demasiado porque allí hay controladores que informan periódicamente de la situación de los niños".

La nota para el acceso a la universidad tampoco parece ser problema en este viaje, pues en Estados Unidos las asignaturas estudiadas en cada curso son elegidas por los niños -algo parecido a lo que ocurre en la universidad española con asignaturas optativas y obligatorias-. Además, espera estar preparada para afrontar segundo de bachillerato a su vuelta y, de hecho, no sabe qué registro necesitará ni cómo será la prueba que tendrá que hacer para acceder a los estudios superiores en España, ya que la LOMCE continúa dejando en jaque a todo el sistema.