"Lo tengo muy claro, en cuanto pueda me iré de esta barriada""Mi coche ya flotó dos veces"En manos del consorcio"Me he quedado sin vehículo, ni ocio, apenas al año de jubilarme""Fue un drama en toda regla""Hacer la compra ahora, de ser fácil, se ha convertido en todo un mundo"

"Todo me cogió en el primer sueño. Me desperté porque llamaron al timbre y ya había entrado agua en la casa. Me quedé asustada. Mi marido, que padece del corazón hasta me pidió una pastilla. Se la di y le dije: "Ni se te vaya a ocurrir ponerte malo ahora por Dios". ¡A ver cómo entraba la ambulancia hasta aquí". Reconoce que la persiana paró algo el agua pero que se quedó "como si todo esto no fuera conmigo".

Vista la situación, Pilar lo tienen absolutamente claro: "Me voy de la barriada". Asegura que "en cuanto puede vender el piso a buen precio me voy, porque no lo voy a dejar tres cuatro perras". Todo esto lo dice mientras en su casa, el primer día frío del otoño, las ventanas abiertas intentan secar todo lo que el agua empapó e hinchó. "Menos mal que mis hijos son carpinteros y me están ayudando", dice, mientras recuerda, "los mares y mares de lágrimas" que vertió por toda esta desgracia.

Cuando te asomas a la ventana y ves lo que vi apenas reaccionas, no puedes creer que sea cierto"

La 'pregunta del millón' es obvia. Y ella responde: "E seguro no se ha hecho cargo y no hemos tenido más remedio que mandar las reclamaciones al Consorcio (de Compensación)". "Lo único que nos queda es empezar de nuevo. Es duro, pero no hay más remedio".

A sus espaldas (y tiene 66 años) lleva cinco décadas, ni un año menos, trabajados, 38 de los cuales los dedicó al duro desempeño que supone ser peón caminero de la Diputación Provincial. Sabe de lo que habla. Asegura que "con un movimiento de tierras en condiciones esto se arregla dándole salida al agua hacia La Canaleja".

Él día del aluvión perdió un Ford Mondeo con diez años. "Ya lleva dos semanas en el taller y al menos ya ha sido peritado", señala, a la que vez que añade que "está en tal estado que ni siquiera se pueden abrir las puertas. No tiene sistema electrónico, vamos, un verdadero desastre".

Como jubilado, el principal problema que le ha acarreado el enorme chaparrón ha sido que no puede ayudar a su familia en asuntos tales como poder transportar a sus nietos. "También me he quedado sin ocio. No me queda otra que comprar otro coche cuando apenas llevo un año jubilado. A ver qué es lo que me dan por éste". Este veterano critica "el abuso de los seguros con las líneas de pago del 902, donde las llamadas se eternizan sin que se solucione nada de nada".

En su opinión, el Ayuntamiento no fue del todo responsable porque cuando llueve así no hay nada que hacer, "pero deben meterse en la cabeza dos asuntos. De un lado que esto se va a repetir y de otro que es aquí, en Záfer, donde acaba todo el agua de Jerez. Si nuestra ciudad sólo fuera campo, el pantano se construiría aquí".

Así, recuerda que las canalizaciones no dan más de sí, que si éstas puedan 'gestionar' 200 litros y caen 300 "está absolutamente claro que cien se van a quedar por aquí". La hojarasca en las mallas dejan claro el impresionante nivel que alcanzó el agua allí.

"Mi coche tiene doce años y es la segunda vez que se lo lleva el agua". Así resume Benito las circunstancias que rodean la existencia de unos vecinos que, cuando ven riesgo de lluvias, aparcan sus coches lo más alto que pueden. La primera vez que su coche, "que ya ha flotado dos veces", se lo llevó el agua de lluvia fue en un mes de agosto. Cuando nadie lo esperaba. Se trata de un Seat León que, a qué decirlo, es uno de los más veteranos de la barriada en tan enojosos menesteres. "En la primera ocasión nos dieron 3.000 euros. Veremos cuántos nos dan ahora. Todo depende mucho del seguro y los extras de que dispongas en el seguro", asegura a este Diario. El referido Seat León está en la actualidad, de forma afortunada, en el taller de unos familiares que han procedido con celeridad a repararlo. "No fue arrancado, que es lo que los jerezanos han aprendido con este asunto: jamás arranques un coche inundado o no habrá nada de hacer".

Mientras tanto, Benito y su esposa solventan su vida en transporte público "y tirando del coche de los suegros". Cuando el golpe es tan duro, la solidaridad, ya se ve, es el único camino y la única solución para poder seguir haciendo "una vida casi normal".

Buena parte de los vecinos de la barriada Záfer están en manos del Consorcio de Compensación de Seguros. Los más optimistas aspiran a que les cubra el 75% de los daños que padecieron cuando el cielo se vino abajo en forma de tromba el pasado 17 de octubre.

Los más experimentados aseguran que raro será el caso en el que consigan más de 3.000 euros por los daños que la tromba de cien litros por metro cuadrado provocó en una zona condenada a convertirse en una especie de pantano urbano cuando llueve con furia.

Dos pisos bajos resultaron seriamente dañados. Hasta que llegaron los primeros fríos el pasado jueves las ventanas permanecieron abiertas de par en par para ventilar, evitar humedades y ayudar a secar las propiedades atesoradas durante toda una vida.

Záfer es una barriada obrera donde no faltan jubilados y pensionistas. La escasez de aparcamientos provocó que muchos confiaran en que cayeran cuatro gotas cuando, por desgracia, se desató el 'diluvio local'. Aparcaron abajo.

Tan sólo dos vecinos, aseguran las personas consultadas por este periódico, ya disponen de las compensaciones del Consorcio aunque apostillan que "todo depende, y mucho, de los extras que se tuvieran contratados". Por ejemplo, si se habían contratado las lunas es más probable que la indemnización sea más alta.

Con todo, en Záfer se viven días amargos en el seno de economías domésticas que han visto cómo se han quedado sin coche o, al menos, con una factura de taller enorme.

"Cuando empezó a llover con fuerza mi mujer me pidió que me acostara, pero le dije que no. Intuí que se podía liar gorda. Y al final acerté. Me dio el tiempo justo a sacar el coche y colocarlo en lugar seguro". A partir de ahí "amarré coches a barandillas para que no se los llevara a la corriente. Fue una locura. En apenas unos minutos el agua, de llegarte a las rodillas ya te alcanzaba la cintura". Cristóbal, en este caso, es un vecino que lo contempló y, pese a no sufrirlo, lo padeció todo. "Esto fue un drama en toda regla. Y además en un ver y no ver. Cuando vino la alcaldesa me encaré con ella y le dije que las alcantarillas estaban sucias. Me dijo que las habían limpiado hacía dos semanas y le dije que era mentira. Porque era mentira. Todo aquello acabó con mujeres llorando, hombres que se comían la impotencia... Fue un desastre. Cuando el agua empezó a bajar, esto se convirtió en el paraíso de las grúas".

Su coche, un Ford Focus de 14 años de antigüedad, acabó a 200 metros de donde lo dejó estacionado. "Lo dejé junto a la guardería del barrio. Venía cansado y no había aparcamientos libres", recuerda sobre las horas previas a que el cielo comenzara a descargar tantos litros de agua como truenos y relámpagos. Y es que en la barriada Záfer hay una especie como de saber popular que le dice a los vecinos que si el cielo amenaza lluvia contra más arriba aparquen mejor que mejor. No es la primera vez que el agua sube casi tres metros. La zona, a fin de cuentas, es un embudo que recoge el agua del Paseo de las Delicias y de la zona del Camino de Albadalejo. "Todo se concentra aquí". Una vez anegada la zona, las posibilidades de que el nivel baje de forma rápida son prácticamente nulas.

Cuando se despertó "lo primero que vi fue al cuerpo de Bomberos y a Protección Civil en acción". Cuando encontró su coche éste estaba bollado por infinidad de sitios, con los cristales rotos y con las herramientas domésticas que guardaba en el maletero absolutamente inutilizadas por el agua. "He hecho vídeos y se los he pasado a la oficina que ha abierto el Ayuntamiento. Ahora mismo estoy sin coche. Antes, cuando me sentía mal de salud, me desplazaba por mis medios a un centro médico ahora no tengo más remedio que llamar a una ambulancia", señala este pensionista. "Hacer la compra, que era lo más normal, ahora es un verdadero mundo". Describe aquellos momentos como "una especie de trastorno que no puedes asimilar. No me pude creer lo que veía ante mí... Crees que cosas así sólo pasan en las películas, pero al final te convences de que pasan de verdad. Me ha fastidiado esto la vida, pero hay vecinos que casi han perdido la vivienda. Eso es mucho peor".