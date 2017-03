La oposición ve un gobierno municipal que "miente", "conformista" y "débil"

Si bien es cierto que la alcaldesa, Mamen Sánchez, no destacó ayer por su intervención, tampoco la oposición supo sacar partido a un debate en teoría de relevancia. El portavoz del Partido Popular, Antonio Saldaña, logró hacer un discurso más ameno que la regidora pero cayó una vez más en los mismos argumentos de anteriores ocasiones. No obstante, para hacer su intervención más llamativa optó por enseñar noticias de distintos medios de comunicación y declaraciones de la propia alcaldesa para demostrar que "el PSOE miente" y "Jerez está en pausa". Como ejemplo, recordó una vez más las palabras de Mamen Sánchez antes de ser alcaldesa cuando aseguró que no podía serlo con 7 concejales, aunque finalmente lo hizo. Además, con su habitual (y muchas veces certera) ironía se dirigió a Mamen Sánchez: "Tras escucharla creo que su partido provincial tenía razón porque si tan mal estaba Jerez como usted ha dicho y María José García-Pelayo le dio un baño en 2015, es que usted efectivamente era una mala candidata para el PSOE en Jerez".

Por último y tras las intervenciones de los distintos grupos, Saldaña aseguró que "tras el baño de realidad" que se le había dado a la alcaldesa Mamen Sánchez, "debemos darla por perdida". Por ello, pidió al resto de los grupos de la oposición que dejen gobernar al PP ya que "viendo que la ciudad no está mejor, que hablen los ciudadanos, que ya lo hicieron en las urnas". Incluso, los acusó de ser "cómplices" de la situación de Jerez, si mantienen el pacto de investidura. "Esta ciudad necesita menos Mundos de Yupi y más ponerse a trabajar", destacó.

Santiago Sánchez y Kika González fueron por parte de Ganemos Jerez los encargados de repasar la situación de Jerez y debatir de un modo diferente. En primer lugar, advirtieron de modo irónico cómo será Jerez si las cosas siguen tal y como están y si no se escucha a la gente. En la segunda parte de la intervención, la edil Kika González quiso recordar el pasado de la ciudad (desde la época de Pacheco a los "esperpentos democráticos" de los pactos) para comprender el panorama actual. Además, para finalizar, explicaron como podría ser Jerez si se hace la política que defiende la agrupación de electores y son los ciudadanos "los que deciden que se hace con su dinero". Los ediles de Ganemos fueron muy críticos con la gestión socialista y afirmaron que el gobierno "peca de conformismo" y destaca por su "extrema lentitud para arreglar problemas". Además, tras la polémica de los fondos del plan Invierte, Kika González criticó que los jerezanos no pueden ser víctimas "de las rencillas de los partidos".

Desde Ciudadanos, su portavoz Carlos Pérez lamentó que durante su discurso, Mamen Sánchez "ha repetido más veces PP que autónomos, pyme o emprendedor juntos". Como si de un programa de talentos se tratase, Pérez aseguró que "vista su actuación, tampoco pasaría a la segunda fase". "Jerez esperaba más de usted, tiene que creerse que es la alcaldesa de la quinta ciudad de Andalucía", dijo el edil a lo Risto Mejide. Además, el portavoz de Ciudadanos lamentó que se haya "perdido mucho tiempo" y le recriminó a la alcaldesa que un "gobierno débil no puede permitirse el lujo de ir por su cuenta". Incluso, aseguró que el PSOE "es más famoso en Jerez por las promesas incumplidas que por las cumplidas".

Por parte de Izquierda Unida, su portavoz Raúl Ruiz-Berdejo, aseguró que desde el PSOE "nos hicieron un dibujo optimista de la situación en la que se encuentra la ciudad y la gestión de su gobierno". Sin embargo, reconoció "con frustración" que "nosotros no vemos la situación con el filtro de color de rosa que deben estar usando ustedes, ni la ciudad está mejor que hace dos años, al menos no de forma visible, ni el cambio de gobierno ha supuesto un cambio real, perceptible y radical en la forma en la que se aplican las políticas de este Ayuntamiento". "No ha mejorado la forma en la que se prestan nuestros servicios públicos, ni la eficiencia con la que este Ayuntamiento responde al ejercicio de sus competencias ni ha mejorado objetivamente la vida de los jerezanos. No ha empeorado, pero no ha mejorado", criticó duramente Ruiz-Berdejo.

A modo de cierre del debate y tras los agradecimientos oportunos, la alcaldesa Mamen Sánchez quiso responder a Antonio Saldaña sobre su ofrecimiento a la oposición para que gobierne María José García-Pelayo. "Me parece que la oposición prefiere ser cómplice de este alcaldesa que de la señora García-Pelayo. La oposición confía más en quienes vamos a almorzar por los sitios de aquí y pagamos con nuestro dinero que en los que reservan 41 cenas concertadas para celebrar la Capital Mundial Motociclismo", denunció la alcaldesa, asegurando que el gobierno del PP pagó durante su gobierno "1.000 euros para ir a una fiesta motera. Este es el cambio que ha habido en este Ayuntamiento y creo que la oposición confía más en eso".