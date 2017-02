La Borriquita estrenará palmera para su misterio

La hermandad de la Borriquita está inmersa en los trabajos previos a dos importantes estrenos. Por un lado, está prevista la sustitución de la actual palmera que luce el misterio por otra mucho más funcional. Según confirma el hermano mayor de la corporación lasaliana, Juan Miguel García, "el movimiento que llevaba la palmera no gustaba". Un problema que tenia su origen en el anclaje de sujeción al paso así como el grueso del tronco. En este sentido, "la palmera va a ser del mismo material de la anterior. Visualmente casi no se va a notar. Pero hemos adelgazado un poco el tamaño y también la altura con el fin de que el movimiento no sea tan brusco", comenta el hermano mayor. En este sentido, también se contempla el cambio del mecanismo que sujeta las palmas naturales que lleva en la parte superior, "haciendo que sea mucho menos pesada que la que ha tenido". Esta nueva intervención la está llevando a cabo el hermano de la cofradía que ya hizo la primera, Juan Pérez, junto con su equipo de colaboradores.

Asimismo, informar que si se cumplen los plazos, el San Pedro que espera la hermandad de la Borriquita para su misterio, que está llevando a cabo el imaginero sevillano Fernando Aguado, será el gran estreno de la hermandad este año. "Ya estamos confeccionando las ropas y la galleta que llevará el santo, de manera que todo indica a que este año saldrá en el misterio", concluye Juan Miguel García.

El paso será acompañado este año por primera vez por la banda de 'Nuestro Padre Jesús Cautivo' de Málaga. Será también su estreno en la Semana Santa jerezana.